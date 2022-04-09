هذه حقيقة الفيديو المتداول حول “مذبحة كروية” بالمكسيك

بعد الاشتباكات العنيفة في المكسيك التي دارت بين مشجّعي ناديي كيريتارو وأطلس الأحد، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنّه لهذه الاشتباكات. إلا أنّ الادعاء خطأ، والفيديو المتداول قديم وهو لحادث إطلاق نار خلال مباراة في المكسيك عام 2011.

يصوّر الفيديو مباراة كرة قدم. فجأة ينسحب اللاعبون ركضاً ويبدأ المشجّعون بترك المدرّجات ويهرولون مسرعين للخروج من الملعب.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول “مذبحة كرويّة في المكسيك” مشيرين إلى سقوط 17 قتيلاً في المباراة التي جمعت نادي كريتارو وضيفه أطلس في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

شجار في الدوري المكسيكي

بدأ انتشار الفيديو في السادس من مارس بعد إصابة 26 شخصًا على الأقل في شجار بين المشجعين خلال مباراة في الدوري المكسيكي لكرة القدم وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

واندلعت الاشتباكات في الدقيقة 63 من المباراة بين كيريتارو وضيفه أطلس في ملعب “لا كوريخيدوروا” في مدينة كيريتارو.

فيديو قديم

إلا أنّ الفيديو لا علاقة له بهذا الشجار.

فقد أظهر التفتيش عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنّه منشور في 20 أوت 2011 على موقع يوتيوب. والمقطع يظهر حالة ذعر أصابت المشجّعين بعد سماع طلقات ناريّة خلال مباراة جمعت ناديي موناركاس موريليا وسانتوس لاغوناس في المكسيك.