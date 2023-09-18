هذه حقيقة الفيديو المتداول على أنه للحرائق الأخيرة بالجزائر!

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه للحرائق الأخيرة التي اندلعت بولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شرق الجزائر، ليل الجمعة السبت.

يظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات، سكان يهربون من منازلهم، كما تظهر ألسنة نارٍ هائلة تقترب من منطقة سكنيّة ويمكن مشاهدة أحد السكّان وهو يحاول الفرار.

وجاء في التعليق المرافق “عاجل :الحرائق تصل إلى منازل السكان وحالة هلع بولاية بجاية”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو في الحقيقة يعود للحرائق التي ضربت المنطقة نفسها في نهاية جويلية من العام 2023.

وأضاف التقرير أنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي في 25 جويلية 2023.

وجاء في التعليقات المرافقة له أنّه يعود أيضاً لحرائق في ولاية بجاية.

وفي نهاية جويلية شهدت المنطقة حرائق هائلة أدّت إلى مصرع 34 شخصًا، وأتت على مساحات شاسعة من الغابات والأشجار المثمرة.

يذكر أن شمال الجزائر وشرقها يشهدان سنويًا حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عامًا بعد آخَر بسبب تأثير التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حرّ شديد.