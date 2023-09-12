هذه حقيقة الفيديو المتداول لاستكمال الصلاة أثناء الزلزال في المغرب!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه لمصلين لازموا أماكنهم واستكملوا الصلاة في المسجد أثناء الزلزال في المغرب.

يُظهر الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات والملتقط من كاميرا مراقبة على ما يبدو، جمعاً من المصلّين داخل مسجدٍ، وهم يستكملون صلاتهم على الرغم من انقطاع الكهرباء والاهتزازات.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو قديم من سوريا ولا علاقة له بزلزال المغرب، الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريشتر، حسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (6,8 حسب هيئة الزلازل الأميركية).

ولا تزال المملكة تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه، حيث يعمل مسعفون ومتطوعون وأفراد من القوات المسلحة من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث من تحت الأنقاض، خصوصاً في قرى إقليم الحوز، مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية في وسط المغرب.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في موقع يوتيوب ومواقع إخباريّة عدّة وصفحات في مواقع التواصل منذ 25 فيفري 2023.

وجاء في التعليق المرافق أنّه مصوّر في مسجد الفاروق في مدينة الدانا في إدلب شمال سوريا إثر “زلزال هاتاي” في 20 فيفري، حيث ضرب في ذاك اليوم زلزالان بقوّة 6,4 و5,8 درجات شمال سوريا ومحافظة هاتاي التركية الجنوبية، التي كانت الأكثر تضرراً من زلزال السادس من فيفري الذي خلّف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين.

ويمكن مطابقة عناصر الفيديو المتداول مع مشاهد أخرى مصوّرة من داخل مسجد الفاروق.