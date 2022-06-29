هذه حقيقة الفيديو المتداول لانتحار سائق سيارة أجرة بالمغرب؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديو لحادثة انتحار بالمغرب، وقالوا بأن الضحية سائق سيارة أجرة، أقدم على وضع حد لحياته بسبب الظروف المعيشية المزرية.

يظهر في الفيديو شخصُ يقف على سطح أحد المباني ثم يلقي بنفسه إلى الشارع. وجاء في النصّ المرافق “انتحار سائق سيارة أجرة والسبب ارتفاع المحروقات”.

وتضمّنت منشورات أخرى لقطات ثابتة من الفيديو مرفقة بالتعليق نفسه.

بدأ انتشار هذا المقطع بعد أن نقلت مواقع محليّة خبراً عن انتحار سائق سيّارة أجرة في مدينة فاس، وبحسب ما أفادت تقارير حول صحة الأخبار فإن للفيديو قصة أخرى.

وأضافت أن وسائل إعلام محليّة نقلت الخبر، إلا أنّ الفيديو المرفق به في الحقيقة يعود لانتحار شخصٍ في الرباط سنة 2021.

وتعاني المملكة المغربية منذ أشهر ارتفاعاً في أسعار مواد عدة أبرزها الوقود الذي بلغ مستويات قياسية منذ منتصف جوان. وتواجه الحكومة مطالب بخفض الضرائب المفروضة على بيع الوقود.

إلا أنّ عناصر عدّة تثير الشكّ في أن يكون الفيديو يوثّق هذه الحادثة، فسيارات الأجرة الظاهرة في الفيديو زرقاء اللون، وهو اللون المعتمد في مدينة الرباط، على خلاف اللون الأحمر لسيارات الأجرة في مدينة فاس.

كما أنّ المبنى الظاهر في الفيديو يعود لفندقٍ في الرباط.فما حقيقة الفيديو؟

وقالت وكالة فرانس برس إنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في صفحات مغربيّة عدّة عام 2021 على موقع فيسبوك.

وجاء في النصوص المرافقة له أنّه يظهر “انتحار شخصٍ من سطح فندقٍ في الرباط”.

ونقلت الخبر آنذاك مواقع محليّة عدّة.