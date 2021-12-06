هذه حقيقة الفيديو المتداول لسقوط محتجين في المغرب من شرفة مبنى!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سقوط طلاب من شرفة داخلية لأحد المباني، وقالوا بأن الحادثة وقعت بالمغرب.

وحصد الفيديو الذي انتشر عبر عدة صفحات، آلاف المشاهدات ومئات التعليقات، وقال مروجوه إن الطلبة سقطوا من شرفة مبنى خلال احتجاجهم على القرارات الأخيرة لوزارة التعليم المغربيّة.

يظهر في الفيديو جمع من الشبان والشابات، في ما يبدو أنها شرفة داخلية لمبنى متعدد الطبقات، ثم يتحطّم السياج ويسقط عدد من الأشخاص، في ظلّ حالة ذعر.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول “أكبر جريمة دارها وزير التعليم”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح، والفيديو يُظهر في الحقيقة حادثاً مروّعاً وقع في جامعة في بوليفيا قبل أشهر.

بدأ انتشار هذا الفيديو بهذا السياق في أواخر شهر نوفمبر 2021 على وقع احتجاجات في المغرب نفّذها طلاب وأساتذة للتنديد بالشروط الجديدة التي فرضتها وزارة التعليم لاجتياز مباراة “أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي”.

وأضاف التقرير إنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة أظهر البحث أنه منشور في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الأجنبية على أنه مصوّر في بوليفيا.

ووفقاً لصحافيي مكتب وكالة فرانس برس في لاباز، وقع الحادث في الثاني من مارس 2021 في جامعة إل آلتو الحكومية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وسبق لخدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس أن نشرت تقريراً حول الفيديو بعد انتشاره في سياق آخر على أن الحادثة حصلت في مصر.