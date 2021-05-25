هذه حقيقة الفيديو المتداول لهندوس يدخلون الإسلام ويوحدون الله بسبب كارثة كورونا!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا في الهند فيديو لهندوس قيل بأنهم يدخلون الإسلام ويوحدون الله.

ويظهر في الفيديو مئات الأشخاص مجتمعين تتوسطهم سيدتان تحاولان نطق الشهادتين بصعوبة، مع تعليق ناشره: “الهندوس يوحدون الله الواحد الأحد ويعلنون إسلامهم”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو المتداول لا علاقة له بكوفيد-19 أو بالهند، وإنما هو جلسة لطرد الأرواح الشريرة في ساحل العاج.

وبيّن صحافيو فرانس برس أنّ الفيديو الذي نشر أولاً على تيك توك في 27 أفريل 2021 ملتقط في ساحل العاج ويظهر حلقة لطرد الجنّ في بلدة كوليا.

وأضافوا بأن الفيديو بدأ في الانتشار أوائل شهر ماي مع اكتظاظ المستشفيات بمرضى كوفيد-19 في الهند. وقد أودت الموجة الثانية منه بحياة مئة ألف شخص الشهر الماضي في الهند.

وأوضح التقرير أن هذه المشاهد سبق وانشرت في سياق مضلّل آخر على أنّها لجماعة بوكو حرام وهي تجبر النيجيريين على اعتناق الإسلام.

وقد أفادت رئيسة رابطة الصحافيين الأجانب في ساحل العاج ما كامارا لفرانس برس أنّ من تقود هذه الجلسات هي سيرينا فاطمة سيس التي نشرت تسجيلاً مماثلاً للفيديو المتداول خلال بثّ مباشر عبر صفحتها في فيسبوك.

وأوضحت كمارا أنّ سكّان هذه المنطقة يعتقدون أنّ فيها كثير من الجنّ، لذلك قرّرت سيرينا أن تساعد الأهالي على محاربة الأرواح الشريرة من خلال تلاوة القرآن.

يذكر أنه مؤخرا انتشر فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر هنودًا وهم يحطمون تماثيل لآلهتهم لأنها لم ترفع عنهم بلاء الوباء.

ويصوّر الفيديو نساء وهنّ يحطّمن ما يبدو أنها تماثيل، فيما تبدو إحداهنّ غاضبة. ومن التعليقات التي أرفقت بهذا المقطع “هندوس يحطمون أصنامهم لاعتقادهم أنها لم تساعدهم على الشفاء” في زمن جائحة كورونا.

وقال صحافيو فرانس برس في الهند بعد اطلاعهم على الفيديو إنه يصوّر على ما يبدو شجاراً نشب إثر خلاف على الأرض.