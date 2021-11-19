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هذه حقيقة القصة المتداولة لامرأة أنجبت 18 طفلا دفعة واحدة!

جواهر الشروق
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هذه حقيقة القصة المتداولة لامرأة أنجبت 18 طفلا دفعة واحدة!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قصة لامرأة قيل إنها أنجبت 18 طفلا دفعة واحدة، مرفقة بصورة لحامل بطنها بارز جدا وأخرى لأطفال حديثي الولادة.

وحظي المنشور بآلاف المشاركات والتعليقات، حيث تم الترويج للصورة مع التعليق: “امرأة تلد 18 طفلاً دفعة واحدة تهزّ العالم”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح، وصورة المرأة معدّلة أمّا القصة فمختلقة ومصدرها موقعٌ ساخر.

وأرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى نسخة أقدم من صورة المرأة الحامل يبدو فيها بطنها بحجم أصغر.

وقد نشرت هذه الصورة عام 2015 على موقع DeviantArt، المعني بنشر الأعمال الفنيّة، ما قد يشير إلى أنّها قد تكون بدورها معدّلة.

طبيب أميركي يتوسط الأطفال

أمّا صورة الطبيب الذي يتوسط عدداً من الأطفال حديثي الولادة فلا شأن بها بالقصة والمرأة الحامل، وقد أظهر التفتيش عنها أنّها منشورة على حساب طبيب أميركي يعيش في تايلاند عام 2012.

ما حقيقة الرواية؟

أظهر التفتيش باستخدام كلمات مفتاح باللغة الانجليزيّة، أن القصة نفسها نُشرت للمرة الأولى على موقع World News Daily Report المختصّ بنشر تقارير ساخرة غير واقعيّة.

لكن أعيد تداول القصّة على مواقع التواصل باللغات الأجنبيّة باعتبار أنّ الحادثة حصلت فعلاً، وأرفقت على بعض تلك الصفحات برابط لموقع إلكترونيّ كمصدر، لكن هذا الموقع أشار بوضوح إلى أن القصة خيالية.

وسبق أن قامت مواقع أجنبية عدّة متخصصة في تقصّي صحة الأخبار من التحقق من القصة.

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