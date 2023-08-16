هذه حقيقة القطارين اللذين يظهران أمام جبال الهقار

تدول رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورة تظهر قطارين ادّعى ناشروه أنه يعمل على خط سكة حديد في مدينة تمنراست، إلا أن الأمر يتعلق بفبركة الكترونية.

تظهر الصورة قطارين سريعين يسيران على سكة حديدية، وخلفهما ينتصب أحد جبال الهقار، وعلق الناشرون على الصورة:” قطار تمنراست الجزائر”.

ورغم أن الصورة لا تبدو حقيقية، إلا أنها حققت تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل على اعتبار أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أمر سابقا بالبدء بدراسات لتوسيع شبكة السكك الحديدية بين العاصمة وتمنراست.

وكشف البحث العكسي عن الصورة الذي قام به فريق تقصي الحقائق في وكالة ” فرنس براس” إلى نسخة منها منشورة على أحد المواقع الجزائريّة ولكنّها خالية من القطارين.

وقد عمد ناشرو الصورة بالسياق المضلّل إلى إضافة القطارين ليبدو وكأنهما دخلا الخدمة، وذلك بهدف تضليل المتابعين وتحقيق أكبر عدد من التعليقات وشارات الاعجاب.