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جواهر

هذه حقيقة تجاهل الإعلام لخبر فوز جزائرية بجائزة عالمية للروبوت!

نادية شريف
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هذه حقيقة تجاهل الإعلام لخبر فوز جزائرية بجائزة عالمية للروبوت!
الطالبة بدروح شهلة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بخبر تحصل طالبة جزائرية على الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية لصناعة الروبوت، وقالوا بأن وسائل الإعلام تجاهلتها.

وتداول نشطاء صورة للطالبة شهلة بدروح، ذات الـ17 عاما والمنحدرة من ولاية سطيف، لافتين إلى أنها تنافست مع 400 مشاركا من 14 دولة وتمكنت من التفوق عليهم بجدارة.

انتشار الخبر جاء بالتزامن مع اكتساح قصة السي رشيد السكيكدي الذي تزوج بامرأتين، لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب نشطاء عن استيائهم من الترويج لمواضيع تافهة في مقابل تجاهل أخرى ذات قيمة.

وبالبحث عن صحة الخبر تبين أنه قديم ويعود للعام الماضي، حيث سلط موقع جواهر الشروق الضوء على النجاح المستحق للطالبة شه سبتمبر 2021، وتناول نفس المعطيات التي يروج لها.

وبالعودة إلى الموقع الرسمي “World Robot Olympiad”، نجد أن تاريخ المسابقة مبرمج من الخميس 17 نوفمبر إلى 19 نوفمبر 2022، وستحتضن ألمانيا الحدث.

في ذات السياق يشير موقع ويكيبيديا أيضا إلى أن التاريخ اللاحق للمسابقة سيكون شهر نوفمبر المقبل.

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