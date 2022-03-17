هذه حقيقة تداول قراصنة روس غزو بلادهم لأوكرانيا قبل حدوثه

كشف موقع إخباري أمريكي عن ما أسماه محادثات مسربة منقولة بحذافيرها دارت بين قراصنة روس حول غزو بلادهم لأوكرانيا قبل حدوثه.

وقال موقع إنترسبت الإخباري أن القراصنة ينتمون لعصابة “كونتي رانسوم وير” الروسية المتخصصة في برامج الفدية الإلكترونية” تناولوا خلال المحادثات غزو بلادهم لأوكرانيا.

وأفاد الموقع في تقرير طويل أن باحثا أمنيا أوكرانيا قيل إنه سرب أواخر الشهر الماضي سجلات دردشة داخلية بين القراصنة رددوا خلالها تصريحات درج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاقها بشأن أوكرانيا.

كما ناقشوا تأثير العقوبات الغربية الأولى على بلدهم، وتبادلوا تعليقات وصفها الموقع بالمعادية للسامية عن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وجاءت التسريبات تلك بعد أن أعلنت مجموعة “كونتي” عن دعمها للرئيس بوتين في غزوه لأوكرانيا، وتوعدت بالثأر من أي حرب سيبيرانية تستهدف الناطقين بالروسية.

وتشمل السجلات محادثات استمرت عامين، وخدمات دردشة متعددة، نُشرت معها وثائق تدريب وأدوات قرصنة وشفرات المصادر.

وذكر موقع “إنترسبت” أنه اطلع على سجلات الشهور الأخيرة، بالتركيز على تلك الصادرة من “روكيت شات”، وهي منصة دردشة جماعية شبيهة ببرنامج ديسكورد، للتواصل الاجتماعي المجاني أو برنامج سلاك الذي يوفر خدمة اتصالات للأعمال والشركات ويسمح لمجموعة من الأشخاص بالاتصال مع بعضهم لإنجاز الأعمال المشتركة.

وقد استضافت مجموعة كونتي كلا البرنامجين في شبكة “تور” وهي نظام تخفٍ يستخدم الاتصال المشفر على شبكة الإنترنت ويتيح لمستخدميه الاتصال بدون الكشف عن الهوية.

وقال الموقع أن الرسائل المتبادلة تغص بين أعضاء عصابة كونتي بأخطاء مطبعية، ولهجة عامية دارجة، ومصطلحات نابية بذيئة بالروسية.

وأوضح موقع إنترسبت أنه استعان بتطبيق غوغل للترجمة وخدمة ديبل للترجمة الآلية العصبية، ثم تولى متحدث روسي أصلي تصويبها يدويا.

ويبدو أن السجلات في بعض غرف الدردشة هي التي طالها التسريب، ومعظم الرسائل الحديثة مصدرها غرفة دردشة يطلق عليها اسم “القناة العامة” يناقش فيها مواضع مختلفة.

وقال الموقع أنه ما لبث أن اتخذت المحادثات طابعا سياسيا في 21 فيفري عندما أعلن بوتين الاعتراف بالإقليمين الانفصاليين دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا دولتين مستقلتين، وعندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 من الشهر نفسه.

ووفقا لموقع إنترسبت، تعد كونتي أنجح عصابات برامج الفدية العاملة، ومن جانبها، أفادت شركة “تشيك بوينت ريسيرش” أن هذه العصابة تنشط على ما يبدو كمؤسسة كبيرة حيث تدفع رواتب مرتين في الشهر، وتعمل 5 أيام أسبوعيا بنظام ورديات متداخلة على مدار الساعة وحتى من خلال مرافق مكتبية فعلية.