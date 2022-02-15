هذه حقيقة تدهور صحّة الصحافي المصري إبراهيم عيسى!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر الصحافي إبراهيم عيسى في المستشفى، مع أخبارٍ عن تدهور حالته الصحيّة.

وجاء في المنشورات المتداولة “عاجل: تدهور الحالة الصحيّة للإعلامي إبراهيم عيسى” وأرفقت بصورة تظهره مستلقياً على سرير ما يبدو أنّها غرفة عناية فائقة”.

وعند التدقيق بالصورة يبدو وجه الصحافيّ المصريّ غير متجانس مع العناصر الأخرى، وهو أمر لاحظه عدد من المعلّقين، ما يثير في الشكّ في أن تكون مركّبة.

ويعزّز هذه الشكوك وجود شعار صفحة “فيروس” المصريّة الساخرة التي عادة ما تنشر صوراً مركّبة، وكانت أوّل من ينشر هذا التصميم.

وعلى الرغم من كلّ ذلك، تعامل المئات من مستخدمي مواقع التواصل مع الصورة على أنّها صحيحة.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والصورة في الحقيقة مركبة.

أرشد التفتيش أيضا إلى النسخة الأصليّة من الصورة منشورة في مواقع إخباريّة عدّة منذ العام 2020، ومصدرها وزارة الصحّة الإيرانيّة، وقد أبدل وجه المريض الذي يظهر في النسخة الأصليّة، بوجه الصحافيّ المصريّ، للإيحاء بأنّ صحّته تدهورت.

وبعد يومين من بدء انتشار الصورة، في السابع من الشهر الحاليّ، ظهر الصحافيّ المصريّ كعادته في برنامج “حديث القاهرة” الذي يشارك في تقديمه على قناة “القاهرة والناس” وهو بصحّة جيّدة.

ومساء الخميس 10 فيفري الجاري، قال إبراهيم عيسى لوكالة فرانس برس إن المنشور المتداول “لا أساس له من الصحّة”.

وأضاف أنه لا يعاني من أي مشكلة صحيّة، بل هو مستمرّ في تقديم برامجه كالمعتاد.