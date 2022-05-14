هذه حقيقة تصريحات البابا تواضروس عن شيرين أبو عاقلة

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا قيل أنه صدر بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس الثاني، جاء فيه أن “شيرين أبو عاقلة لن تدخل الملكوت، فهي أرثوذكسية، وليست كاثوليكية”.

وحمل المنشور خبراً مكتوباً على خلفيّة تشبه خلفيات الأخبار التي تنشرها صحيفة الشروق المصرية على منصّاتها الإلكترونيّة.

وجاء في هذا الخبر المزعوم “البابا تواضروس: حزنت على مقتل شيرين أبو عاقلة، وكنت أودّ أن ألقاها في الملكوت، ولكنّها للأسف لن تدخله لأنها أرثوذكسيّة وليست كاثوليكية”.

وقد أُرفق بصورة لبابا الأقباط الأرثوذكس، ووُقِّع بشعار موقع صحيفة “الشروق” المصرية.

وكشف صحافيو خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس، أن هذا الخبر ظهر أول الأمر على صفحات معروفة بمنشوراتها الساخرة والهزليّة، بعد ذلك انتقلت هذه المنشورات إلى صفحات تداولتها على محمل الجدّ.

وحذرت صحيفة “الشروق” من “تداول هذا التصريح المفبرك المنسوب للبابا تواضروس عن الصحافية شيرين أبو عاقلة”،ولفتت إلى أن الصورة المتداولة “تحمل علامة “كبسولة زرقاء” أصبح من المعتاد وجودها على الصور المفبركة باسم “الشروق” منذ بضعة سنوات”.

واعتبرت تحذيرها هذا “بلاغا للسلطات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن لحماية الرأي العام من التضليل، وحماية اسم الصحيفة من التزوير والإساءة”.