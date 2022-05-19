هذه حقيقة خبر استقالة حكومة فتحي باشاغا في ليبيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا خبر استقالة حكومة فتحي باشاغا بعد إعلان مغادرتها طرابلس الثلاثاء، عقب اشتباكات مسلّحة مع أنصار حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وجاء في المنشورات “استقالة فتحي باشاغا من رئاسة الحكومة على خلفيّة الاشتباكات في طرابلس”.

ظهرت هذه الشائعة، يوم 17 ماي الجاري، عقب اشتباكات اندلعت بعدما دخل باشاغا برفقة أعضاء حكومته طرابلس في وقت متأخر من مساء الاثنين، لكنه غادر بعدها بعد تزايد الاشتباكات.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن الخبر المتداول عن استقالة باشاغا غير صحيح، ولم يصدر أي إعلان من هذا النوع من أي مصدر ذي صدقيّة.

وتابع الفريق أن باشاغا عقد مؤتمراً صحافياً من مدينة سرت بعد انتهاء المعارك، وقال “سنمارس أعمالنا من سرت، في انتظار مباشرة عملنا من العاصمة، شرط التأكد من عدم إسالة قطرة دم واحدة فيها”.