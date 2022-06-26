هذه حقيقة خبر منع إنجاب أكثر من طفلين في العراق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يزعم أن وزارة التخطيط العراقية قرّرت منع إنجاب أكثر من طفلين، وإلا سيتعرض الزوجان للمساءلة القانونية.

ونشرت صفحة اسمها “أخبار البغدادي” خبرا عاجلا، ادّعت أنه منسوب لوزارة التخطيط، مرفقا بصورة الوزير، جاء فيه” سنطلق سياسية تنظيم النسل الشهر المقبل في العراق، وسيحق لكل زوجين إنجاب طفلين فقط، وستكون غرامة مالية لا تقل عن 25 مليون عن الطفل الثالث”.

ونفى فريق خدمة التقصي في وكالة فرنس برس هذا الخبر، الذي قال إنه لم يتم العثور على أي مصدر رسمي عراقي أو جهة معتبرة بشأنه.

كما أصدرت وزارة التخطيط العراقية بيانا نفت فيه ما تردد حول تنظيم النسل، وقالت الوزارة إن “عمليّة تحديد النّسل تمثّل حقّاً من حقوق الأُسرة ولا يوجد توجّه للسلطات للتدخل في هذه المسألة التي تتعلّق بالقيم الدينية والاجتماعيّة للشعب العراقي”.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء الإخبار والمعلومات، مع تأكيدها، على أهمية التمييز والتفريق بين مفهوم تنظيم الأسرة، ومفهوم تحديد النسل.

وأشار فريق تقصي الأخبار في ” فرنس براس” إلى أنه من المرجح أن يكون سبب ظهور هذه المنشورات مرتبط بـ “تحديث الوثيقة الوطنيّة للسياسات السكّانيّة”، غير أن الوزارة أوضحت في البيان أن ذلك لا شأن له بتحديد عدد أقصى لأطفال الأسرة.