-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

هذه حقيقة دمى “باربي” التي تحمل ملامح جزائرية وعربية

جواهر الشروق
  • 949
  • 0
هذه حقيقة دمى “باربي” التي تحمل ملامح جزائرية وعربية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لدمى “باربي” تحمل كل واحدة منها ملامح فتاة من بلدان عربية مختلفة، منها الجزائر، إلا أن الحقيقة أن هذه الصور مصممة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وضم المنشور المتداول 11 صورة لدمى باربي وهي ترتدي أزياء تقليدية عربية، وجاء في التعليق “:”شركة باربي العالميّة قررت تصميم باربي بشكل الجمال المميّز لكل بلد”.

وحققت الصور تفاعلات وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنه تبين أنها ليست حقيقية، بل مصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن ملاحظة اسم “آيمي غلوفر” وإلى جانبه اسم برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير “ميدجورني” بجانب الصور.

وبمجرّد كتابة اسم “ايمي غلوفر” في خانة البحث في غوغل، تظهر سلسلة من النتائج لمقالات معظمها تحمل عنوان “كيف يتوقّع الذكاء الاصطناعي دمى باربي…”.

وتضمّ المقالات بعضا من هذه الصور وتنسبها إلى موقع Buzzfeed الأميركيّ بالقول إنّه استخدم الذكاء الاصطناعيّ لتصوّر كيف يمكن أن تبدو باربي في كلّ بلد، ويبدو أنّ الموقع قد حذف المقال، بعد إثارته انتقادات بالتمييز العنصري.

إلا أن نسخة مؤرشة من المقال ما زالت متوفرة على الإنترنت عبر wayback machine ويمكن استرجاع النسخة بعنوان: “من أفغانستان إلى زيمبابوي إليكم ما قد تبدو عليه دمية باربي في كل بلد”.

ويعرض المقال كيف صوّر الذكاء الاصطناعي دمية باربي في 195 دولة من دول العالم من بينها الدول العربيّة، بحسب ما توصل إليه فريق البحث والتقصي في وكالة الأنباء الفرنسية.

مقالات ذات صلة
صور مسربة لزوجة ولي العهد الأردني بلباس البحر تثير الجدل.. هل هي حقيقية؟

صور مسربة لزوجة ولي العهد الأردني بلباس البحر تثير الجدل.. هل هي حقيقية؟

القصة الكاملة لوفاة طفلة لبنانية بسبب اعتداء جنسي.. هل جدها هو الفاعل؟

القصة الكاملة لوفاة طفلة لبنانية بسبب اعتداء جنسي.. هل جدها هو الفاعل؟

صراخ لاعبات التنس أثناء المباريات.. خبراء يكشفون الأسباب

صراخ لاعبات التنس أثناء المباريات.. خبراء يكشفون الأسباب

مسنة بريطانية تستبدل زوجها المصري بقطة لهذا السبب!

مسنة بريطانية تستبدل زوجها المصري بقطة لهذا السبب!

باريس: محاكمة ممثلة فرنسية من أصل جزائري بهذه التهم!

باريس: محاكمة ممثلة فرنسية من أصل جزائري بهذه التهم!

هذا ما قاله الإعلام المغربي بشأن إدراج صورة الأمير عبد القادر في أغنية بطمة!

هذا ما قاله الإعلام المغربي بشأن إدراج صورة الأمير عبد القادر في أغنية بطمة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد