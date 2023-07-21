هذه حقيقة دمى “باربي” التي تحمل ملامح جزائرية وعربية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لدمى “باربي” تحمل كل واحدة منها ملامح فتاة من بلدان عربية مختلفة، منها الجزائر، إلا أن الحقيقة أن هذه الصور مصممة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وضم المنشور المتداول 11 صورة لدمى باربي وهي ترتدي أزياء تقليدية عربية، وجاء في التعليق “:”شركة باربي العالميّة قررت تصميم باربي بشكل الجمال المميّز لكل بلد”.

وحققت الصور تفاعلات وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنه تبين أنها ليست حقيقية، بل مصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن ملاحظة اسم “آيمي غلوفر” وإلى جانبه اسم برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير “ميدجورني” بجانب الصور.

وبمجرّد كتابة اسم “ايمي غلوفر” في خانة البحث في غوغل، تظهر سلسلة من النتائج لمقالات معظمها تحمل عنوان “كيف يتوقّع الذكاء الاصطناعي دمى باربي…”.

وتضمّ المقالات بعضا من هذه الصور وتنسبها إلى موقع Buzzfeed الأميركيّ بالقول إنّه استخدم الذكاء الاصطناعيّ لتصوّر كيف يمكن أن تبدو باربي في كلّ بلد، ويبدو أنّ الموقع قد حذف المقال، بعد إثارته انتقادات بالتمييز العنصري.

إلا أن نسخة مؤرشة من المقال ما زالت متوفرة على الإنترنت عبر wayback machine ويمكن استرجاع النسخة بعنوان: “من أفغانستان إلى زيمبابوي إليكم ما قد تبدو عليه دمية باربي في كل بلد”.

ويعرض المقال كيف صوّر الذكاء الاصطناعي دمية باربي في 195 دولة من دول العالم من بينها الدول العربيّة، بحسب ما توصل إليه فريق البحث والتقصي في وكالة الأنباء الفرنسية.