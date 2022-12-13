هذه حقيقة رشق حافلة المنتخب البرازيلي بالحجارة بعد العودة من المونديال

تداولت صفحات وحسابات على موقعي التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” و”تويتر”، مقطع فيديو ادعى ناشروه إنه يتعلق برشق برازيليين لحافلة لاعبي المنتخب بالبيض والحجارة بعد خروجهم من مونديال قطر، وعودتهم إلى البرازيل.

وتحقق موقع مكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة، “مسبار”، من “الفيديو” المتداول وخلص إلى أنه مضلل، حيث تبيّن أنّ مقطع الفيديو قديم ومنشور على موقع “يوتيوب” منذ 26 مارس عام 2018.

ويظهر ” الفيديو” المنشور، في 26 مارس 2018 ، اعتداء برازيليين على حافلة يُعتقد بأنها كانت تقل الرئيس البرازيلي حينها، لولا دي سيلفا في ولاية بارانا جنوبيّ البرازيل.

وعثر “مسبار” على مقطع فيديو ملتقط من زاوية أخرى ومنشور على “يوتيوب” بتاريخ 28 مارس 2018، تحت عنوان، “مطر من البيض على حافلة لولا دي”، ويظهر في مقطعي الفيديو نفس الشخص مرتديًا الملابس نفسها.

ونقلت وسائل إعلام برازيلية يوم 27 مارس 2018، أن أشخاصًا هاجموا حافلة بالبيض على الطريق السريع بالقرب من “ساو ميغيل دو إيغواسو”، لاعتقادهم أنها كانت تقل الرئيس لولا دي سيلفا.