تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يصوّر لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو متجاهلاً رئيس وزراء الكيان الذي مد يده لمصافحته.

وأظهر فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن الخبر لا أساس له من الصحة، موضحا أن الفيديو يصوّر لحظة خلع رونالدو ميداليته الفضيّة بعد خسارة ناديه يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالية في 2019. أما الرجل الظاهر في الفيديو فهو السفير الإيطاليّ في السعوديّة آنذاك.

ويظهر في الفيديو اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يتلقى ميداليّة ثم ما يلبث أن يخلعها متجاهلاً رجلاً مدّ يده لمصافحته.

وقال ناشرو الفيديو في تعليقاتهم أن رونالدو “رفض مصافحة رئيس وزراء الكياه الصهيوني”. كما كتب على الفيديو نفسه تعليق بالإنكليزية جاء فيه “كل الاحترام لرونالدو…”.

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية والإنكليزية والإندونيسية هذا الفيديو اعتباراً من 17 ماي 2021 في في وقت كان قطاع غزة تحت قصف الاحتلال استمرّ 11 يوماً وانتهى بوقف إطلاق نار في 21 ماي 2021 بوساطة مصريّة.

وأظهر تفتيش فريق وكالة فرانس برس عن الفيديو أنه منشور في 22 ديسمبر 2019 على حساب منصة “بي تي سبورت” الرياضية عبر تويتر.

وأرفق الفيديو بتعليق بالإنكليزية “الفضية لا تليق برونالدو أليس كذلك؟…”.

أقيمت في ذلك اليوم المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالية في العاصمة السعوديّة الرياض وفاز نادي لاتسيو على يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 3-1 .

وانتشر الفيديو الذي يظهر فيه رونالدو وهو يخلع الميدالية على نطاق واسع جداً آنذاك وانهالت الانتقادات على تصرّفه الذي وصف بالمخزي.