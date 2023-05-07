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جواهر

هذه حقيقة زواج مسنة فاقت المائة عام!

جواهر الشروق
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هذه حقيقة زواج مسنة فاقت المائة عام!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمسنة فاقت المائة عام بفستان الزفاف، زاعمين بأنه حفل زفافها.

تظهر في الصورة سيّدة طاعنة في السنّ ترتدي فستان زفافٍ، وجاء في التعليق المرافق “هذه السيدة تتزوج بعمر 103 سنوات”.

وبالرغم من أن الصورة حظيت بمئات المشاركات وآلاف التعليقات والتفاعلات في صفحات عدة عبر الشبكات، إلا أنّها ليست حقيقيّة وهي موّلدة باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي كما أكّد مصمّمها لوكالة فرانس برس.

وجاء في تقرير الوكالة الفرنسية أن عناصر عدة أثارت الشك في أن تكون هذه الصورة حقيقية منها التغبش على مستوى الرأس وبين يد السيدة وباقة الزهور، ما يؤشر إلى أنها قد تكون وليدة برنامج ذكاء اصطناعي.

يضاف إلى العناصر المثيرة للشكّ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، علامة مائيّة أسفل الصورة باسم Malik Afegbua، أرشد البحث عنها إلى حسابٍ في موقع إنستغرام يحمل الاسم نفسه، ويعود لفنّان نيجيريّ عادة ما ينشر تصاميم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتظهر على رأس المنشورات في الحساب الصورة المتداولة للسيدة في فستان الزفاف، وقد أرفقت بمجموعة صورٍ مشابهة كتب إلى جانبها قصّة ذيّلت بكلمة “خيال”.

وقد أكّد المصمّم النيجيري لفرانس برس أنّ هذه المجموعة من الصور هي أيضاً وليدة ذكاء اصطناعي واستخدم برنامج “ميدجورني” لتصميمها وبرنامج “فوتوشوب” لإدخال تعديلات عليها.

وقد سبق أن تحدّث عن استخدامه برمجيات الذكاء الاصطناعي في تصاميم تركّز على الكبار في السنّ خلال مقابلة أجراها مع قناة “بي بي سي”، بعد أن حظيت أعماله بانتشارٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان جيفري هينتون، مطور الذكاء الاصطناعي على مدى عقود، قد أعرب، عن تخوفه من روبوتات الدردشة في المستقبل القريب، مباشرة بعد استقالته من غوغل.

كما شرح أنه قلق أيضا من أن الناس لن يتمكنوا قريبا من تمييز ما هو صحيح من خلال الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي تغمر الإنترنت، في إِشارة منه إلى التحديثات الأخيرة حول الصور مثل Midjourney والتي مكنت المستخدمين من إنتاج صور واقعية، إحداها كانت للبابا فرانسيس مرتديا معطف بالنسياغا المنتفخ وانتشرت بشكل واسع في مارس الماضي.

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