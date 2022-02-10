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هذه حقيقة زوجة ساديو ماني المحجبة!

نادية شريف
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هذه حقيقة زوجة ساديو ماني المحجبة!

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية صورة للاعب السنغالي ساديو ماني رفقة فتاة محجبة قالوا بأنها زوجته.

وجاء في التعليقات المرافقة أن ماني لم يصطحب زوجته إلى مباريات كأس الأمم الإفريقيّة “حفاظاً عليها من العبث في الملاعب”.

وتفاعل نشطاء مع المنشورات المتداولة على نطاق واسع، كما أشادوا باختيار اللاعب السنغالي لفتاة محجبة وحفاظه عليها، فيما سخر آخرون من الادعاء ونفوا أن تكون تلك التي في الصورة زوجته.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الشابّة الظاهرة في الصورة ما هي إلا مشجّعة مصريّة، فيما لا يُعرف عن اللاعب أنه متزوّج.

وأضاف التقرير أن التفتيش عن الصورة على محرّكات البحث أظهر أنها منشورة قبل سنوات على وسائل إعلام مصريّة ومواقع متخصّصة بكرة القدم، على أنها لمشجّعة مصريّة طلبت التقاط صورة مع اللاعب السنغالي في فريق ليفربول.

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