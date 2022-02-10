هذه حقيقة زوجة ساديو ماني المحجبة!
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية صورة للاعب السنغالي ساديو ماني رفقة فتاة محجبة قالوا بأنها زوجته.
وجاء في التعليقات المرافقة أن ماني لم يصطحب زوجته إلى مباريات كأس الأمم الإفريقيّة “حفاظاً عليها من العبث في الملاعب”.
وتفاعل نشطاء مع المنشورات المتداولة على نطاق واسع، كما أشادوا باختيار اللاعب السنغالي لفتاة محجبة وحفاظه عليها، فيما سخر آخرون من الادعاء ونفوا أن تكون تلك التي في الصورة زوجته.
تصريحات منسوبة للاعب ساديو مانيه، نجم ليفربول ومنتخب السنغال، بتقول: “ساديو ماني عن عدم حضور زوجته للكان 🗣 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن اسمح لزوجتي بأن تجلس في المدرجات وتتعرض للمضايقات، ..”، ومع البوست صورة لمانيه مع سيدة محجبة. ❌❌#متصدقش pic.twitter.com/SzJuGWSiBe
— متصدقش (@matsda2sh) February 9, 2022
وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الشابّة الظاهرة في الصورة ما هي إلا مشجّعة مصريّة، فيما لا يُعرف عن اللاعب أنه متزوّج.
وأضاف التقرير أن التفتيش عن الصورة على محرّكات البحث أظهر أنها منشورة قبل سنوات على وسائل إعلام مصريّة ومواقع متخصّصة بكرة القدم، على أنها لمشجّعة مصريّة طلبت التقاط صورة مع اللاعب السنغالي في فريق ليفربول.