هذه حقيقة زيارة ميسي وعائلته إلى طنجة المغربية

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنها للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته خلال زيارتهم لمدينة طنجة المغربيّة. إلا أن الصورة مركّبة، والأصليّة ملتقطة في إيبيزا الإسبانية ومنشورة على حساب زوجة ميسي الرسميّ.

يبدو في الصورة ليونيل ميسي وإلى جانبه زوجته أنتونيلا ريكوزو وأولادهما الثلاثة يقفون لالتقاط صورة وخلفهم سيارة أجرة زرقاء وبرتقاليّة وأشجار نخيل. وعلّق ناشرو الصورة بالقول “ميسي موجود حالياً في طنجة المغربيّة”.

بدأ انتشار الصورة في 26 أوت 2021 على صفحات مغربية باللغتين الفرنسية والعربية حاصدة مئات المشاركات.

وكان ميسي قد خطف الأضواء في الأسابيع الماضية بعد انفصاله عن نادي برشلونة حيث أمضى أكثر من عشرين عاماً وانضمامه إلى باريس سان جرمان.

لكنّ كثيرين شكّكوا بصحّة هذا المنشور في تعليقاتهم مشيرين إلى أن زيارة مماثلة لميسي لا يمكن أن تمرّ من دون تغطية إعلامية في حين قال آخرون إن الصورة مركّبة.

ميسي في عطلة في إيبيزا

وبالفعل أظهر التفتيش عن الصورة أنها منشورة في الرابع من أوت 2021 على الحساب الرسمي لزوجة ميسي أنتونيلا روكوزو ولكنّ بخلفيّة أخرى، إذ تقف العائلة أمام مسبح.

أما الموقع الذي التقطت فيه الصورة فهو مدينة إيبيزا الإسبانيّة.

وكان ليونيل ميسي قد نشر في الأول من أوت عبر حسابه على إنستغرام صورة له في إيبيزا إلى جانب زميله لويس سواريز الذي انتقل من برشلونة إلى أتليتيكو مدريد.

صورة الخلفية

أظهر التفتيش عن صورة الخلفية أنها منشورة على مواقع عديدة تشير إلى أنها للسوق الكبير في طنجة. ويمكن ملاحظة أوجه التشابه بين هذه الصور وصورة للسوق منشورة على موقع ألامي لتخزين الصور، ويمكن تمييز مسجد سيدي بو عبيد والنافورة البيضاء والمقاعد المجاورة.