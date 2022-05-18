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هذه حقيقة “سيلفي” الرئيس الأمريكي أمام رفوف فارغة

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة “سيلفي” الرئيس الأمريكي أمام رفوف فارغة
ح.م
الرئيس الأمريكي جو بايدن

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأميركي جو بايدن مبتسماً وهو يلتقط “سيلفي” أمام أحد الرفوف التجارية الفارغة.

ويظهر في الصورة بايدن مبتسماً وهو يلتقط “سيلفي” وتظهر في الخلفيّة ما يبدو أنّها رفوف شبه فارغة في أحد المتاجر.

 وجاء في النصّ المرافق “هذا بايدن رئيس أعظم دولة في العالم وسرّ سعادته أن أميركا في الأزمة الاقتصادية تعاني من نقص في المواد الغذائيّة”، وأرفقت الصورة بتعليقات ساخرة في صفحات أخرى.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لفريق فرانس برس أن الصورة في الحقيقة مركّبة والنسخة الأصليّة منها تظهر بايدن مع جنودٍ أميركيين في بولندا.

وأرشد التفتيش عن الصورة، إلى النسخة الأصليّة منها منشورة في الحساب الرسميّ للرئيس بايدن على موقع تويتر.

ويظهر بايدن فيها وهو يلتقط “سيلفي” مع جنود أميركيين في بولندا.

وقد عمد مروّجو الصورة المضلّلة إلى إبدال صورة الجنود بصورة الرفوف الفارغة.

وحظيت الصورة بمئات المشاركات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقصاً نادراً في حليب الأطفال يثير قلق ملايين الآباء في البلاد.

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