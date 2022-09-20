هذه حقيقة صورة إنجاز طريق طوارئ في الصين في ظرف 48 ساعة

حصدت صورة انتشرت عبر الشبكات ادعى ناشروها أنها لطريق شقّ في الصين خلال 72 ساعة بعد انهيارات أرضية أدت إلى تضرر الطريق الرئيسي، أزيد من 19 ألف مشاركة.

يظهر في الصورة طريق مقطوع بأتربة، تم وصله بطريق آخر على شكل مربع من ناحية البحر.

وجاء في التعليقات المرافقة: “الصين 72 ساعة بعد انهيار جبلي!”، حاصدة أكثر من 19 ألف مشاركة من هذه الصفحة على فيسبوك فقط، وتويتر.

وقال تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس إن الصين تمتلك قدرات متقدمة تخوّلها بناء مبانٍ ومستشفيات في مدّة زمنية قياسية، إلا أن الصورة لا شأن لها بالصين.

وأضاف التقرير أن التفتيش عبر محركات البحث أظهر أن الصورة تعود لطريق بنيَ موقتاً في مدينة فوكوي اليابانية في جويلية 2018، وتطلّب بناؤه شهرين بعد أن ألحقت انزلاقات أرضية أضراراً بالطريق السريع الرئيسي في المدينة.

وألحق انزلاق أرضي أضراراً بالطريق السريع 305 في إيكورا-شو في مدينة فوكوي نتيجة هطول أمطار غزيرة على غرب اليابان في جويلية 2018، فتم تشييد طريق بديل، بالاستناد إلى تقرير نشر على موقع فوكوي شيمبون الياباني في 27 أكتوبر 2018.

وسبق لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس أن تحققت من منشورات تناولت الصورة نفسها في سياق آخر.