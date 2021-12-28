-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة حول الحالة الجوية: رياح قوية عبر 4 ولايات شرقية
منوعات

هذه حقيقة صورة المزاح بين المجبري وبن عيادة

الشروق أونلاين
  • 741
  • 0
هذه حقيقة صورة المزاح بين المجبري وبن عيادة
أرشيف
الصورة المتداولة عبر الشبكات

بعد الجدل الذي أثارته لقطة تظهر لاعب المنتخب الجزائريّ حسين بن عيادة يخنق لاعب المنتخب التونسي حنبعل المجبري خلال نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر اللاعبين يعيدان اللقطة نفسها مع تبادل الأدوار على سبيل المزاح. إلا أنّ الصورة في الحقيقة مركّبة.
تظهر الصورة المجبري واضعاً يده على عنق بن عيادة الذي تعلو وجهه ابتسامة عريضة، وجاء في النصّ المرافق “حنبعل يمازح بن عيادة”.

ويأتي انتشار هذه الصورة على خلفيّة الجدل الذي أثارته لقطة تظهر اللاعب الجزائري حسين بن عيادة يخنق اللاعب التونسي حنبعل المجبري خلال نهائي بطولة كأس العرب في قطر، الذي توّج فيه المنتخب الجزائريّ باللقب، بتاريخ 18 ديسمبر 2021.

وقد صرّح اللاعب الجزائريّ أنه وزميله التونسيّ تصافحا بعد نهاية المبارة، ونشر على صفحته في إنستغرام صورة تجمعهما مرفقة بتلعيق “أخي”.

صورة مركّبة

إلا أنّ الصورة المتداولة لإعادة تمثيل اللقطة مع تبادل الأدوار بين اللاعبين مركّبة.

فقد أرشد البحث إلى أنّ الصورة الأصليّة تظهر النائب الجزائري قادة نجادي وهو يعيد الحركة مع بن عيادة على سبيل الفكاهة، ما صعّد الجدل بين الجماهير التونسيّة والجزائريّة.

إثر ذلك قدّم البرلماني الجزائري اعتذاره للشعب التونسي موضحاً أنّ الصورة كانت من باب المزاح.

مقالات ذات صلة
مفتي السعودية يصدم منظمات حقوقية بعد بيانه بشأن المثلية الجنسية!

مفتي السعودية يصدم منظمات حقوقية بعد بيانه بشأن المثلية الجنسية!

إلغاء 4500 رحلة جوية عبر العالم بسبب متحور أوميكرون

إلغاء 4500 رحلة جوية عبر العالم بسبب متحور أوميكرون

بالفيديو.. مؤرخ مصري يروي قصة هتاف”وان تو ثري فيفا لالجيري” وأصله

بالفيديو.. مؤرخ مصري يروي قصة هتاف”وان تو ثري فيفا لالجيري” وأصله

جودة التعليم.. هذه حقيقة تصنيف الجزائر بعد الصومال وجيبوتي؟

جودة التعليم.. هذه حقيقة تصنيف الجزائر بعد الصومال وجيبوتي؟

سفارة الإتحاد الأوروبي تكشف عن منح دراسة للطلبة الجزائريين

سفارة الإتحاد الأوروبي تكشف عن منح دراسة للطلبة الجزائريين

ركود إداري، تخبط المؤسسات والفشل يخلف نفسه

ركود إداري، تخبط المؤسسات والفشل يخلف نفسه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد