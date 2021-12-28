هذه حقيقة صورة المزاح بين المجبري وبن عيادة

بعد الجدل الذي أثارته لقطة تظهر لاعب المنتخب الجزائريّ حسين بن عيادة يخنق لاعب المنتخب التونسي حنبعل المجبري خلال نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر اللاعبين يعيدان اللقطة نفسها مع تبادل الأدوار على سبيل المزاح. إلا أنّ الصورة في الحقيقة مركّبة.

تظهر الصورة المجبري واضعاً يده على عنق بن عيادة الذي تعلو وجهه ابتسامة عريضة، وجاء في النصّ المرافق “حنبعل يمازح بن عيادة”.

ويأتي انتشار هذه الصورة على خلفيّة الجدل الذي أثارته لقطة تظهر اللاعب الجزائري حسين بن عيادة يخنق اللاعب التونسي حنبعل المجبري خلال نهائي بطولة كأس العرب في قطر، الذي توّج فيه المنتخب الجزائريّ باللقب، بتاريخ 18 ديسمبر 2021.

وقد صرّح اللاعب الجزائريّ أنه وزميله التونسيّ تصافحا بعد نهاية المبارة، ونشر على صفحته في إنستغرام صورة تجمعهما مرفقة بتلعيق “أخي”.

صورة مركّبة

إلا أنّ الصورة المتداولة لإعادة تمثيل اللقطة مع تبادل الأدوار بين اللاعبين مركّبة.

فقد أرشد البحث إلى أنّ الصورة الأصليّة تظهر النائب الجزائري قادة نجادي وهو يعيد الحركة مع بن عيادة على سبيل الفكاهة، ما صعّد الجدل بين الجماهير التونسيّة والجزائريّة.

إثر ذلك قدّم البرلماني الجزائري اعتذاره للشعب التونسي موضحاً أنّ الصورة كانت من باب المزاح.