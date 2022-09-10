هذه حقيقة صورة بكاء تشارلز بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملك البريطاني تشارلز المنصب وهو يبكي تزعم بأن الصورة ملتقطة بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الخميس.

ويظهر في الصورة الملك تشارلز، البالغ عن من العمر 73 عاماً الذي خلف والدته على عرش التاج البريطاني، وهو يبكي.

وجاء في التعليقات المرافقة “ألم فراق الأم لا علاقة له بالعمر”، بما يوحي بأن هذه الصورة ملتقطة بعد وفاة إليزابيث الثانية الخميس.

وبدأ انتشار هذه الصورة بعد ساعات على وفاة ملكة بريطانيا الخميس عن 96 عاماً، وهو خبر احتلّ واجهة الاهتمام الإعلامي وتصدّر توجّهات مستخدمي مواقع التواصل في العالم بأسره.

وأوضح فريق تقصي حقيقة الأخبار لوكالة فرانس برس أن الصورة لا شأن لها بوفاة الملكة.

وأفاد الفريق أن التفتيش عنها على محرّكات البحث يُظهر أن وكالة رويترز وزّعتها في الرابع من سبتمبر الجاري، وهي مصوّرة – وفقاً للوكالة – أثناء خروج الملك تشارلز من قُدّاس الأحد في كنيسة في إسكتلندا.

وبعد يومين على توزيع وكالة رويترز هذه الصورة، وزّعت وكالة فرانس برس صورة للملكة، في السادس من سبتمبر الجاري، أثناء استقبالها رئيسة الحكومة الجديدة ليز تراس في قصر بالمورال في إسكتلندا، بعدما حالت الأوضاع الصحيّة للملكة دون انتقالها إلى لندن.