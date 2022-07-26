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هذه حقيقة صورة لسيّدة صوّرت نفسها كل 15 سنة لتوثيق مراحل تقدّمها بالعمر

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة صورة لسيّدة صوّرت نفسها كل 15 سنة لتوثيق مراحل تقدّمها بالعمر

مئات المشاركات وآلاف التعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل ادعى ناشروها أنها لامرأة عمدت لتصوير نفسها كل 15 سنة بهدف توثيق مراحل تقدّمها في السنّ وتأثير ذلك على ملامح وجهها. 

يتضمن المنشور ستّ صوّر يبدو أنها توثّق مراحل تقدّم سيّدة في السنّ.

وجاء في التعليق المرافق “هذه المرأة تصور نفسها كل 15 سنة. الجمال (خدعة موقتة) والزمن كفيل بمحاربته”.

حصد المنشور مئات المشاركات وآلاف التعليقات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر.

الصورة معدّلة

إلا أن مجموعة الصور المستخدمة ليست حقيقيّة.

فالصور متطابقة بكلّ تفاصيلها ما عدا ملامح التقدّم في السنّ، ما يثير الشكّ في أن تكون معدّلة باستخدام تطبيقات رائجة لإظهار ما ستكون عليه ملامح الشخص بعد تقدّمه بالسنّ وذلك باستخدام صورة حديثة.

إثر ذلك حمّل صحافيّو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس الصورة الأولى للسيّدة على تطبيق Face App مع إضافة تأثيرات التقدّم في السنّ، فجاءت النتيجة مطابقة للصورة الثانية.

وبإعادة الكرّة مع الصورة الثانية يمكن الحصول على صورة مشابهة للصورة الثالثة في المنشور، إلى حدّ الوصول إلى الصورة الأخيرة.

المصدر: فرانس برس

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