هذه حقيقة صورة ملتقطة لبرنار هنري ليفي في أوكرانيا؟

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي، المعروف بمواقفه الداعمة للتدخّل العسكري في ليبيا عام 2011، وهو يجول بين مبان مدمّرة أو بين عسكريين في أوكرانيا، بما يوحي بأنها توثّق زيارة له في الأيام الماضية إلى هذا البلد، فما حقيقة ذلك؟

يظهر في الصور برنار هنري ليفي بين عسكريّين، أو يجول في مناطق يبدو أنها تعرّضت لقصف أو شهدت اشتباكات.

وجاء في التعليقات المرافقة “برنار ليفي في أوكرانيا” بما يوحي بأنها حديثة في سياق ما يجري في هذا البلد حالياً، فيما ذهبت منشورات للقول صراحة إن الصور حديثة وإنها ترمي لتسعير النزاع هناك.

ويُعرف عن الكاتب برنار هنري ليفي دعمه للتمرّد الليبي ضدّ نظام العقيد معمّر القذافي، وهو كان من المطالبين بتدخّل عسكريّ غربي لإزاحة القذافي.

وفي العام 2011 زار مناطق من الشرق الليبي إبّان الانتفاضة المسلّحة لإبداء الدعم للمعارضة هناك. وأعرب عن مواقف مشابهة ضدّ نظام الرئيس السوري بشّار الأسد.

وقد أكسبه ذلك انتقادات حادّة من جانب مؤيدي القذافي والأسد أو من جانب المعارضين للتدخّل الغربي في الشرق الأوسط.

حقيقة الصورة

لكن الصور المتداولة له في أوكرانيا ليست حديثة مثلما توحي بعض المنشورات أو مثلما تقول منشورات أخرى صراحة.

فالتفتيش عن هذه الصور على محرّكات البحث يُظهر أنها منشورة على صفحته على موقع فيسبوك وعلى موقعه الإلكتروني.

ويمكن الاطلاع على مجموعة الصور كاملة على موقعه الإلكتروني.