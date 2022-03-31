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هذه حقيقة صورة نساء أوروبيات يصلين في الشارع دفاعا عن الاسلام

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة صورة نساء أوروبيات يصلين في الشارع دفاعا عن الاسلام
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يتداول مستخدمون لواقع التواصل الاجتماعيّ صورة يدّعي ناشروها أنّها لمسلمات أوروبيات وهنّ يصلين في أوروبا. إلا أنّ الادعاء خطأ والصورة تظهر في الحقيقة فلسطينيات وهنّ يصلّين في الحرم القدسي قبل نحو عام.
تبدو في صورة المنشور سيّدات محجبات جاثيات. وعلّق ناشرو الصورة بالقول “نساء أوروبا، وهنّ يصلّين، الإسلام أسرع انتشاراً في العالم”.

حصدت الصورة مئات التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها في 27 مارس 2022.

فلسطينيات في الحرم القدسي

إلا أنّ الصورة ليست لأوروبيات وهنّ يصلّين في أوروبا.

فقد أظهر التفتيش عنها أنّها منشورة في الثامن من ماي 2021 على موقع وكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن الصورة تظهر فلسطينيات وهنّ يصلّين في الحرم القدسي في ليلة القدر من رمضان العام الماضي.

المصدر: فرانس براس

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