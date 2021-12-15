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هذه حقيقة صور الاحتفالات في غزة والضفة الغربية بفوز الجزائر على المغرب

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة صور الاحتفالات في غزة والضفة الغربية بفوز الجزائر على المغرب

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل إنه يُظهر احتفالات في غزّة والضفة الغربية بفوز الجزائر على المغرب.

ظهر الفيديو على صفحات عربية غداة فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم على المنتخب المغربي في مباراة جمعتهما في 11 ديسمبر ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب.

يصوّر الفيديو مفرقعات في سماء ليليّة. وجاء في التعليقات المرافقة “غزة تحتفل بفوز منتخب الجزائر بالرصاص الحي…”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فقد حصد الفيديو عشرات آلاف التفاعلات عبر موقعي فيسبوك وتويتر بالرغم من أنه منشور قبل سنوات على أنّه لاحتفالات في العاصمة اللبنانيّة برأس السنة.

وأضاف التقرير أن التفتيش عن الفيديو على محرّكات البحث أظهر بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنه منشور في الأول من جانفي2016 على مواقع إخباريّة لبنانيّة مرفقاً بتعليق أنه يظهر احتفالات رأس السنة الميلاديّة في بيروت وضواحيها.

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