هذه حقيقة صور الاعتداء بالضرب على ممرضة في مستشفى ببومرداس

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ادعى ناشروها أنها لحادث اعتداء بالضرب على ممرضة في مستشفى بولاية بومرداس.

وروّج ذباب المخزن المغربي لصورة اعتداء على ممرضة بأحد المستشفيات بمدينة الداخلة المحتلة على أنها في مستشفى بولاية بومرداس.

تُظهر الصورتان المتداولتان مشهداً لسيّدة ملقاة على الأرض وبجانبها رجلان أحدهما يبدو وكأنه يقوم بركلها.

وجاء في التعليق المرافق للمنشور “الاعتداء على ممرّضة في مستشفى بومرداس بالضرب المبرّح من طرف شاب بعدما فقد أعصابه بسبب إهانة والدته”.

وقال فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن الادّعاء غير صحيح والصور تعود لحادث اعتداء وقع في مستشفى بمدينة الداخلة المحتلة في الصحراء الغربية العام الماضي.

وأوضح فريق فرانس برس أن الادّعاء بأن الصورتين تعودان لاعتداء وقع في مستشفى بولاية بومرداس غير صحيح، ولا يوجد أي خبر حديث عن واقعة مشابهة في أي مصدر ذي صدقيّة أو موقع معتبر.

وبيّن التفتيش عن الصور المتداولة باستعمال كلمات مفتاحية مثل “اعتداء على ممرضة” أنها منشورة في مواقع إخبارية مغربية عدّة في شهر أكتوبر من السنة الماضية.

كما أمكن العثور على مقطع الفيديو الذي أخذت منه الصور، منشوراً في نفس الفترة، وتظهر فيه سيدة بزيّ التمريض ملقاة على الأرض ويقوم رجل بضربها فيما يحاول آخر إيقافه.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام التي تابعت الواقعة آنذاك، فقد تعرضت ممرّضة لاعتداء بالضرب من طرف مرافقي أحد المرضى بمستشفى الداخلة المحتلة في الصحراء الغربية.