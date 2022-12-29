هذه حقيقة صور الثلوج في مناطق بالكويت والسعودية

بالتزامن مع تساقط البَرَد على مناطق في جنوب الكويت، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمناطق مغطاة بالثلوج قيل إنها ملتقطة حديثاً هناك.

تُظهر الصور مشاهد لرجال بزيّ خليجي وهم يستمتعون بالثلوج التي غطت الأرض.

وعلق الناشرون بالقول “بعد المملكة العربية السعودية صور لتساقط الثلوج من دولة الكويت اليوم الثلاثاء في سابقة من نوعها”.

ويأتي ظهور هذه المنشورات عقب تساقط البرد على مناطق في جنوب الكويت الثلاثاء، في ظاهرة نادرة قال خبراء أرصاد جوية إن هذه الدولة الخليجية المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، لم تشهدها منذ نحو عقدين.

وتساقطت أمطار غزيرة وسُجّل انخفاض في درجات الحرارة في هذا البلد الصحراوي الذي يُعدّ من أكثر الدول حرّاً في العالم.

وتناقل مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو اكتست فيها الطرقات باللون الأبيض في الكويت.

في هذا السياق سجّلت الصور المتداولة تفاعلاً واسعاً على موقع فيسبوك.

حقيقة الصور

لكن الصور المتداولة قديمة ولم تُلتقط في الكويت.

فالصورة الأولى نُشرت في مواقع عدة سنة 2015 ضمن تقارير تتحدث عن تساقط الثلوج في المملكة السعودية.

أما الصورة الثالثة فقد نشرتها مواقع إخبارية سعودية شهر جانفي من سنة 2018 على أنها لمشاهد تساقط الثلوج في منطقة تبوك السعودية.

والصورتان الثانية والخامسة عُثر عليهما منشورتين في سنة 2011، ما ينفي أن تكونا من مشاهد حديثة في الكويت.

صورة جبل اللوز في السعودية

بالتزامن مع تساقط الثلوج في المملكة السعودية في الأيام الماضية، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجبل مكسوٍ بالثلوج قيل إنها التقطت حديثاً في السعودية.

يظهر في الصورة طريق يؤدي إلى جبل مغطى بالثلوج، وقال ناشروها إنها التُقطت في المملكة السعودية، فيما ذهبت منشورات لتحديد أن الجبل الظاهر هو جبل اللوز في تبوك.

وجاء تداول هذه الصورة بعدما شهدت مناطق في السعودية بالفعل تساقطات للثلوج شملت جبل اللوز شمال غرب المملكة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محليّة.

حقيقة الصورة

لكن الصورة المتداولة لم تلتقط في السعودية.

فقد بيّن التفتيش عنها بواسطة محرّكات البحث أنها منشورة إضافة لصور أخرى من زوايا مختلفة في موقع خاص بمصوّرة فوتوغرافية قالت إنها لجبل روابيهو الواقع في نيوزيلاندا.

ويمكن إيجاد نفس الصورة منشورة على حسابها في إنستغرام شهر مارس الماضي.

وجاء تداول هذه الصورة بعدما شهدت مناطق في السعودية بالفعل تساقطات للثلوج شملت جبل اللوز شمال غرب المملكة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محليّة.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rach Stewart ↟ New Zealand (@rachstewartnz)

وجبل روابيهو هو جبل بركاني يعدّ الأكبر والأكثر نشاطاً من بين العديد من المراكز البركانية التي تقع في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

المصدر: فرانس برس