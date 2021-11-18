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هذه حقيقة صور الرموز الغريبة بملعب تشاكر خلال مباراة بوركينافاسو

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة صور الرموز الغريبة بملعب تشاكر خلال مباراة بوركينافاسو

على إثر مباراة كرة القدم التي جمعت المنتخب الجزائري ونظيره من بوركينا فاسو في ملعب تشاكر، الثلاثاء، ضمن تصفيات مونديال 2022  ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنها تُظهر رموزاً غريبة عُثر عليها في الملعب الذي أقيمت فيه المباراة فما هي حقيقتها؟.

يظهر في الصورة ما يبدو أنها حليّ تحمل رموزاً من بينها نجمة ذات أضلاع ستّة.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه القطع عثر عليها في ملعب الشهيد مصطفى تشاكر، حيث أقيمت المباراة بين الجزائر وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر عام 2022.

لكن الصورة المتداولة ليست لقطع عثر عليها في الملعب في الأيام الماضية، قد أظهر التفتيش عنها على محرّكات البحث أنها منشورة قبل سنتين حسب وكالة فرانس برس.

ونشرت الصورة مثلاً على صفحة تروّج للسحر، وذلك في أكتوبر 2018، ولم يتسنّ العثور على أصل هذه الصورة، لكن مجرّد نشرها قبل عامين يدحض ما جاء في المنشورات المضلّلة.

وقد يكون هذا المنشور ظهر أول الأمر على سبيل الفكاهة، لكن مستخدمين كثيرين تفاعلوا معه على أنه جادّ.

المصدر: خدمة تقصي الحقائق بفرانس برس

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