هذه حقيقة صور المظاهرات الداعمة للرئيس التونسي 

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها حديثة وملتقطة من مظاهرة داعمة للرئيس التونسي قيس سعيّد.

ويظهر في الصورة ألاف المواطنين في ما يبدو أنها مظاهرة رُفع فيها العلم التونسي.

وجاء في التعليق المرافق “إنها صورة معبّرة بأتمّ معنى الكلمة (…) أحرار تونس مع رئيس الجمهورية (…) اتحدى كل من يقول إنها مفبركة (…)”. فيما كتب أخرون “أجمل صورة واقوى رسالة مضمونة الوصول الى الخارج وصبايحيتهم في تونس، من مسيرة اليوم الأحد 8 مايو 2022″، للإشارة إلى أنها حديثة.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن الصورة ملتقطة من الشاشة قديمة ولا علاقة لها بالمظاهرات الأخيرة في تونس.

وأظهر التفتيش عبر محركات البحث أنها منشورة على صفحة رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة الإسلامي، راشد الغنوشي في موقع فيسبوك في 10 أكتوبر 2021.

وجاء في التعليق المرافق “ولا بدّ لليل أن ينجلي..”.