هذه حقيقة صور جثامين ضحايا انفجار شاحنة الوقود في ليبيا

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ليبيا، صورة ادّعى ناشروها أنّها لجثامين ضحايا انفجار شاحنة لنقل الوقود جنوب ليبيا.

ويظهر في الصورة عدد من الجثامين المكفّنة والموضوعة أرضاً. وجاء في التعليق المرافق لها “نقدّم العزاء إلى أهالي ضحايا انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيّة، خاصة وإلى أهل الجنوب الحبيب عامة”.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن الصورة المتداولة حقيقية لكنها ليست لضحايا انفجار شاحنة وقود جنوب ليبيا بل الصورة في الحقيقة ملتقطة في السعودية سنة 2017.

وعن تفاصيل الحادثة الحقيقية، ذكرت فريق وكالة فرانس برس أن شاهد ليبي قال “فجر اليوم انقلبت شاحنة نقل وقود على الطريق الرئيسي لبلدة بنت بيه، وعقب انقلابها تجمع العشرات من سكان المنطقة حول الشاحنة، وقاموا بملء غالونات صغيرة يحملونها من الشاحنة مباشرة، وبعد مرور نصف ساعة انفجرت الشاحنة وهم متجمعون حولها”.

وقد تسبّب انفجار شاحنة لنقل الوقود في بلدة بنت بيه جنوب ليبيا في الأوّل من أوت بمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفقاً لمصادر متطابقة.

وتقع البلدة التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة في منتصف الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها التي تعد أكبر مدن جنوب ليبيا وتبعد عن العاصمة طرابلس نحو 750 كلم.

وأفاد مصدر مسؤول بمديرية أمن سبها، بأن عدد الضحايا “ربما يتجاوز سبعة قتلى و60 جريحاً”.