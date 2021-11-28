-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

هذه حقيقة طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب!

جواهر الشروق
  • 619
  • 0
هذه حقيقة طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددا من وسائل الإعلام المصرية والعربية، أنباء عن طلاق الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب.

وأشعلت فتيل الجدل عبر مختلف المنصات، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي أعلنت طلاق الفنانة عبر حسابها على تويتر بالقول: “كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم”.

وأعادت الأحمدية نشر خبر عن الطلاق بقولها: “شيرين طلقت حسام حبيب”، بينما التزمت الفنانة  الصمت ولم تعلق على الخبر.

ومنذ فترة تضاربت في الوسط الفني الكثير من الأخبار حول انفصال الثنائي المصري، خصوصاً أن مشاكلهما انتقلت للعلن، بعد تسريب مكالمة لوالد حسام حبيب يتكلم فيها عن ابنه وزوجته.

ومنذ ذلك الحين لم تشهد علاقة الثنائي أي استقرار أو هدوء، إذ تحدث والد حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب بشكل سيئ، وكيف يستفيد نجله من علاقة زواجه بها.

وتحدَّث والد حسام حبيب في المكالمة المسربة عن محاولات حمل شيرين من حسام، التي باءت جميعها بالفشل، وتحديداً تلك الجزئية هي التي أحدثت شرخاً في علاقة الثنائي نظراً لحساسية الأمر.

مقالات ذات صلة
اقترحت حبس الزوج والمأذون.. نائبة مصرية تفجر قضية الزواج دون علم الزوجة الأولى

اقترحت حبس الزوج والمأذون.. نائبة مصرية تفجر قضية الزواج دون علم الزوجة الأولى

من بين أزيد من 50 متسابقة.. جزائرية تفتك جائزة دولية في مسابقة للقرآن الكريم

من بين أزيد من 50 متسابقة.. جزائرية تفتك جائزة دولية في مسابقة للقرآن الكريم

بالفيديو.. هذا آخر ما قالته الإعلامية بسمة وهبة على الهواء قبل نقلها للعناية المركزة!

بالفيديو.. هذا آخر ما قالته الإعلامية بسمة وهبة على الهواء قبل نقلها للعناية المركزة!

فنانة لبنانية تسخر من سياسيي بلادها وتشبّههم بالقمامة!

فنانة لبنانية تسخر من سياسيي بلادها وتشبّههم بالقمامة!

نائبة أمريكية تصف أول محجبة في الكونغرس بالجهادية

نائبة أمريكية تصف أول محجبة في الكونغرس بالجهادية

بالصور.. برلمانية نيوزلندية تتجه للمستشفى للولادة على متن دراجة 

بالصور.. برلمانية نيوزلندية تتجه للمستشفى للولادة على متن دراجة 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد