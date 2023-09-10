هذه حقيقة فتح رونالدو لفندقه أمام المتضررين من زلزال المغرب

انتشرت في الساعات القليلة الماضية تقارير صحفية، تؤكد قيام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بتخصيص فندقه “Pestana CR7” الموجود على مشارف مدينة مراكش بالمغرب، ملجأ للمتضررين من الزلزال.

ونشرت صحيفة ماركا تقريرا أكدت من خلاله أن فندق “Pestana CR7 Marrakech” الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استقبل المتضررين من زلزال المغرب.

وتناقلت بعض المصادر الخبر على أنها مساعدة مطلقة لأي متضرر دون مقابل، وهو ما لم توضحه صحيفة “ماركا”.

وكشفت إيرين سيكاس وهي مواطنة إسبانية متضررة من الزلزال بالمغرب في تصريحات لقناة “24H”، عن أنها متواجدة في ردهة “استقبال” فندق كريستيانو رونالدو رفقة عدد كبير من الأشخاص ، من أجل الحصول على غرفة.

El #Canal24Horas habla con Irene Seixas, una española en Marrakech, para conocer mejor la situación que se esta viviendo en Marruecos tras el terremoto. 🔹 https://t.co/0Ix6dDsBAd pic.twitter.com/LCDnZWeOCj — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2023

وأضافت سيكاس أنها نامت في الشارع بعد حدوث الزلزال، وكانت تبحث عن مكان تستطيع الإقامة به، حتى وجدت فندق رونالدو، وتواصلت مع الإدارة التي وافقت على قدومها للحصول على غرفة إقامة بشكل طبيعي.

وجاء ذلك توضيحًا من المواطنة الإسبانية، لما تردد بشأن فتح فندق رونالدو أمام المتضررين من زلزال مراكش خلال الوقت الحالي بالمجان.

وأكدت تقارير إعلامية أنه بالفعل فتحت أبواب الفندق أمام المتضررين من الزلزال ولكن بأسعار إقامة طبيعية، وليس بشكل مجاني، وتم استخدام كلمة ملجأ نظرا لكثرة الأعداد الموجودة حاليا داخل الفندق.