هذه حقيقة فيديو الإتصال بين نتانياهو وولي العهد السعودي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر مكالمة فيديو هاتفيّة بين رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، فما حقيقة ذلك؟

ويظهر في المقطع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي حاملاً هاتفاً وكأنّه يجري اتصالاً باستخدام الفيديو ويظهر على شاشة الهاتف ولي العهد السعودي ويسمع وهو يقول “اعتبروني مكان الأخ ومكان الابن ومكان الوالد..”.

وقد جاء في النصّ المرافق له “محمد بن سلمان يكلّم نتانياهو”، حيث حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر “الفيسبوك”.

عناصر مثيرة للشكّ

لا توحي طريقة التصوير في المقطع المتداول بأنّ الفيديو مسرّب خلسة، بل يبدو مصوّراً بعلم الطرفين. فما حقيقته؟

وحسب خدمة تقصي الأخبار التابعة لوكالة فرانس برس فقد أرشد البحث باستخدام الكلمات التي يسمع بن سلمان وهو يقولها: “اعتبروني محل الأخ ومحل الإبن”، إلى أنّها مقتطعة من فيديو يخاطب فيه وليّ العهد السعودي “أسر الشهداء”، ونشرت نسخة منه في العام 2019.

فمع من كان يتكلّم نتانياهو؟

بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منه وهي تظهر اتصالاً جرى في شهر ديسمبر سنة 2019، بين نتنياهو والمدوّن السعودي محمد سعود الذي تمنّى الفوز لرئيس وزراء الإحتلال في الانتخابات.

وقد زار المدوّن السعودي القدس عام 2019 ضمن وفد مكوّن من ستة زائرين من دول عربية وصلوا إلى إ”سرائيل” بدعوة من وزارة الخارجية، والتقى الوفد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتعرّض سعود الذي يقدم نفسه على حسابه على تويتر” بأنه “طالب في القانون”، أثناء تواجده في البلدة القديمة بالقدس الشرقية إلى اعتداء لفظي من شبان فلسطينيين هاجموه لتلبيته دعوة “الدولة العبرية”، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل.

وقد وضع التصعيد الأخير بين “إسرائيل” والفلسطينيين شركاء دولة الإحتلال الجدد في المنطقة في وضع حرج. فبعد أقل من عام من توقيعها اتفاقات تطبيع مع “إسرائيل” برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وجدت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب نفسها مضطرة لإدانة الدولة العبرية.

وأعرب مستخدمون خليجيون كثر لمواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم القوي مع الفلسطينيين، وبعضهم شخصيات معروفة من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من دول الخليج.