-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

هذه حقيقة فيديو الإتصال بين نتانياهو وولي العهد السعودي

الشروق أونلاين
  • 1678
  • 1
هذه حقيقة فيديو الإتصال بين نتانياهو وولي العهد السعودي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر مكالمة فيديو هاتفيّة بين رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، فما حقيقة ذلك؟

ويظهر في المقطع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي حاملاً هاتفاً وكأنّه يجري اتصالاً باستخدام الفيديو ويظهر على شاشة الهاتف ولي العهد السعودي ويسمع وهو يقول “اعتبروني مكان الأخ ومكان الابن ومكان الوالد..”.

وقد جاء في النصّ المرافق له “محمد بن سلمان يكلّم نتانياهو”، حيث حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر “الفيسبوك”.

عناصر مثيرة للشكّ

لا توحي طريقة التصوير في المقطع المتداول بأنّ الفيديو مسرّب خلسة، بل يبدو مصوّراً بعلم الطرفين. فما حقيقته؟

وحسب خدمة تقصي الأخبار التابعة لوكالة فرانس برس فقد أرشد البحث باستخدام الكلمات التي يسمع بن سلمان وهو يقولها: “اعتبروني محل الأخ ومحل الإبن”، إلى أنّها مقتطعة من فيديو يخاطب فيه وليّ العهد السعودي “أسر الشهداء”، ونشرت نسخة منه في العام 2019.

 فمع من كان يتكلّم نتانياهو؟

بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منه وهي تظهر اتصالاً جرى في شهر ديسمبر سنة 2019، بين نتنياهو والمدوّن السعودي محمد سعود الذي تمنّى الفوز لرئيس وزراء الإحتلال في الانتخابات.

وقد زار المدوّن السعودي القدس عام 2019 ضمن وفد مكوّن من ستة زائرين من دول عربية وصلوا إلى إ”سرائيل” بدعوة من وزارة الخارجية، والتقى الوفد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتعرّض سعود الذي يقدم نفسه على حسابه على تويتر” بأنه “طالب في القانون”، أثناء تواجده في البلدة القديمة بالقدس الشرقية إلى اعتداء لفظي من شبان فلسطينيين هاجموه لتلبيته دعوة “الدولة العبرية”، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل.

وقد وضع التصعيد الأخير بين “إسرائيل” والفلسطينيين شركاء دولة الإحتلال الجدد في المنطقة في وضع حرج. فبعد أقل من عام من توقيعها اتفاقات تطبيع مع “إسرائيل” برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وجدت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب نفسها مضطرة لإدانة الدولة العبرية.

وأعرب مستخدمون خليجيون كثر لمواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم القوي مع الفلسطينيين، وبعضهم شخصيات معروفة من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من دول الخليج.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. ممثلو المغرب يتسببون في معركة بالأيدي داخل البرلمان الإفريقي

بالفيديو.. ممثلو المغرب يتسببون في معركة بالأيدي داخل البرلمان الإفريقي

تعيين قائد على رأس “أوركسترا” وهمية

تعيين قائد على رأس “أوركسترا” وهمية

ليونال ميسي ضمن القائمة الأولية لسكنات LPA بالعاصمة

ليونال ميسي ضمن القائمة الأولية لسكنات LPA بالعاصمة

بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دولار.. صيادون يمنيون يعثرون على كنز في بطن حوت

بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دولار.. صيادون يمنيون يعثرون على كنز في بطن حوت

“ماما نجوى”.. المرأة التي تجدد طفولة الكبار

“ماما نجوى”.. المرأة التي تجدد طفولة الكبار

هل نظمت غوغل تصويتا لاختيار العلم الفلسطيني أو الاسرائيلي لخرائطها؟

هل نظمت غوغل تصويتا لاختيار العلم الفلسطيني أو الاسرائيلي لخرائطها؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • من هناك

    لقد نجح اليمين المتطرف في اسرائيل من تشكيل الحكومة الجديدة بعدما حصل على دعم من القائمة العربية الموحدة ( الأحزاب العربية في اسرائيل ) وعلى رأسها النائب منصور عباس الذي وصف دعمه لهذا اليمين المتطرف بأنه اختراق لأجل مصلحة المجتمع العربي . فمبروك على المجتمع العربي .

    -2

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد