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هذه حقيقة فيديو الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الكهرباء في إيطاليا

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة فيديو الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الكهرباء في إيطاليا
ح.م
صورة ملتقطة من الفيديو المتداول

ظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يصور تظاهرة حديثة في إيطاليا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الكهرباء.

يظهر في الفيديو محتجون يحملون لافتات وفي مقابلهم عناصر شرطة تنهال عليهم بالضرب.

وجاء في التعليق المرافق للفيديو “كلّ هذه احتجاجات بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء في مدينة جنوة الإيطالية”.

ايطاليا

وكشف فريق تصقي الحقائق لوكالة فرانس برس  أن الفيديو قديم، ويصوّر في الحقيقة احتجاجات ضد تواجد قائد حزب إيطالي من اليمين المتطرّف في مدينة بولونيا الإيطالية عام 2019.

وأوضح فريق فرانس برس أنه وبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً -بالإضافة لمقاطع أخرى- في مواقع إخبارية إيطالية في شهر آذار/مارس من سنة 2019.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيطالية، فقد اندلعت الاحتجاجات ضد تواجد روبيرتو فيور، قائد حزب “فورتسا نويفا” (القوّة الجديدة) اليمينيّ المتطرّف، في مدينة بولونيا الإيطالية.

ومن المعروف عن هذا الحزب توجّهاته اليمينية والعنصرية. ففي العام 2013 مثلأً شنّ حملة عنصريّة مهينة ضدّ وصول وزيرة من أصل إفريقي إلى الحكومة.

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