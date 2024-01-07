هذه حقيقة فيديو الاعتداء على قاضية أمريكية بالضرب المبرح بسبب الحرب على غزة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو وثق لحظة اعتداء شاب بالضرب المبرح على قاضية أمريكية، بزعم أن السبب يرجع للحرب على غزة.

تظهر في الفيديو سيدة جالسة فيما يبدو أنها قاعة محكمة وخلفها العلم الأمريكي قبل أن يقفز باتجاهها شاب، وينهال عليها بالضرب، قبل أن يتدخل رجال الأمن.

وجاء في التعليقات المرافقة: “احتجاجا على المجازر التي تحصل للفلسطينيين”.

بدأ انتشار هذا الفيديو في هذه الصيغة حاصدا آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك وإنستغرام، في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف وعملياته البرية في قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الفيديو لا علاقة له بحرب غزة على الإطلاق، حيث أفادت عديد الصحف منذ أيام أن قاضية بولاية نيفادا الأمريكية تعرضت للاعتداء، من قبل أحد المتهمين، أثناء جلسة محاكمته، حث ركض وقفز نحوها في هجوم غير متوقع.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أميركية، هجوم المتهم الذي أسفر عن سقوط قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها على المنصة وإصابتها.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس. وأشارت شبكة “إيه بي سي” الأميركية، إلى أنه لم يتم نقل القاضية إلى المستشفى.

وأضافت الشبكة أن المتهم هو دوبرا ديلون ريدين (30 عاما)، وتمت السيطرة عليه وطرحه أرضا خلف مقعد القاضية بواسطة عدد من ضباط المحكمة وموظفي القاعة، وبينهم من وجهوا له اللكمات.

وألقي القبض عليه وتم احتجازه في مركز مقاطعة كلارك، ويواجه اتهامات جنائية جديدة، من بينها الاعتداء على القاضية وموظفي المحكمة.

وكان ريدين يحاكم بتهمة اعتداء بالضرب أيضًا، قبل أن يضيف إليها اتهامات جديدة.

ووصل المتهم إلى المحكمة غير مقيد، وطلب من القاضية التسامح معه، واصفا نفسه بأنه “شخص لا يتوقف عن محاولة فعل الأمور الصحيحة، مهما كان الأمر صعبا عليه”.

وقال للقاضية خلال الجلسة: “لست متمردا”، مضيفا أنه لا يجب إرساله إلى السجن “لكن لو كان هذا ما تقررينه فلتفعلي ما يتوجب عليك القيام به”.

لكن، وبحسب “إيه بي سي”، حينما أوضحت القاضية أنها تعتزم سجنه، وتحرك الموظف المختص بتقييده، صرخ ريدين بألفاظ نابية وركض وسط صراخ الحضور، واعتدى على القاضية.

وأظهرت سجلات القضية أن ريدين مقيم في لاس فيغاس ومؤهل عقليا لمحاكمته، واعترف بالذنب بتهمة الاعتداء الجسدي في نوفمبر الماضي. كما أنه سُجن لفترة سابقة في ولاية نيفادا بعد اتهامه بالعنف المنزلي.

أما القاضية هولثوس، فهي تتمتع بخبرة تتجاوز 27 عاما في المحكمة، وانتخبت لعضوية محكمة الولاية عامي 2018 و2022.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة، ماري آن براس، في بيان، إن المسؤولين يعملون على مراجعة جميع البروتوكولات، وسيفعلون كل ما يلزم لحماية القضاء والموظفين والمواطنين داخل قاعات المحاكم.