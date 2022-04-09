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هذه حقيقة فيديو اللحظات الأولى لهجوم تل أبيب

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة فيديو اللحظات الأولى لهجوم تل أبيب
ح.م
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد هجوم نفذه على حانة في تل أبيب

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفترض أنه للهجوم الذي وقع في وسط مدينة تل أبيب في فلسطين المحتلة مساء الخميس، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقلّ.

ويظهر في الفيديو الذي التقط في مكان عام، مجموعة من الأشخاص يفرّون هاربين عند قيام رجل بإطلاق النار من النافذة.

وأرفق الفيديو بعبارة “شاهد اللحظات الأولى من عملية إطلاق النار في تل أبيب”. لكن فريق تدقيق المعلومات في وكالة “فرانس برس” توصّل إلى أنّ الفيديو يصوّر بالفعل هجوماً في تل أبيب ولكنه يعود إلى عام 2016.

ففي ذلك التاريخ، أطلق شاب فلسطيني النار في مقهى بتل أبيب، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

أمّا ما حدث يوم الخميس، فيتعلّق بهجوم جديد نفذّه شاب فلسطيني من جنين بالضفة الغربية، في حانة بتل أبيب. قبل استشهاده برصاص الاحتلال.

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