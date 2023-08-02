هذه حقيقة “فيديو” بكاء وزير المالية في النيجر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر وزير مالية النيجر وهو يبكي بعد أن أعطي “مهلة لشرح ملابسات الوضع المالي المتدهور”.

وأفاد موقع وكالة فرانس برس أن الفيديو يصور رجلاً جالساً على منصة خلف مايكروفون وهو يجهش بالبكاء ويمسح دموعه، وفق فرانس برس.

فيما علّق ناشرو الفيديو بالقول: “بعد الانقلاب في النيجر، مُنح وزير المالية 48 ساعة لتوضيح أين ذهبت الأموال المفقودة في البلاد أو سيواجه الإعدام رمياً بالرصاص”.

وحصد المقطع آلاف التفاعلات عبر وسائل التواصل.

وأوضح فريق وكالة فرنس برس أن الفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة لمحاولة الانقلاب في النيجر وهو منشور عام 2021 على أنه لبكاء وزير العدل السابق في النيجر مارو أمادو.

وأفاد فريق الوكالة أن التفتيش عن الفيديو أرشد إليه منشوراً في ديسمبر 2021 على صفحات نيجرية على فيسبوك، مرفقة بتعليقات أنها لوزير العدل في النيجر ماورو أمادو وهو يبكي.

أتى انتشار المقطع بعد أيام على إعلان عسكريين أنهم أطاحوا نظام الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم، في بيان عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم “المجلس الوطني لحماية الوطن”.