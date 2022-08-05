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هذه حقيقة فيديو تهديد مجموعة مسلّحة لرئيس الوزراء العراقي

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة فيديو تهديد مجموعة مسلّحة لرئيس الوزراء العراقي
ح.م
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي ناشروه أنه يظهر مسلّحين يهددون رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتم تداول الفيديو في ظلّ تصاعد التوتر بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والفصائل الشيعيّة الموالية لإيران على خلفيّة تسمية مرشح لرئاسة الوزراء.

وأظهر فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أنّ الفيديو منشور قبل سنوات وتظهر فيه مجموعة من المسلّحين الملثّمين بلباس عسكري. ويتوعّد أحدهم رئيس الوزراء “بعقاب الله بيد المجاهدين”، قائلاً إنهم ينتمون لعصائب أهل الحقّ، أحد فصائل الحشد الشعبيّ الموالية لإيران.

وجاء في التعليق المرافق “مليشيا عصائب أهل الحقّ يهدّدون ويتوعّدون التيّار الصدري والكاظمي”.

وحظي الفيديو بملايين المشاهدات من صفحات عدّة على مواقع التواصل مع تصاعد التوتر في العراق إثر رفض مقتدى الصدر لمرشح الإطار التنسيقي، الذي يضمّ فصائل شيعية موالية لإيران، لرئاسة الوزراء.

وقال فريق تقصي الحقائق أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بالتوتّرات الأخيرة، فسبق وأن انتشر في سياقٍ مضلّل آخر سنة 2021 على خلفيّة تعرّض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي آنذاك لمحاولة اغتيال.

وقد بيّن تقرير أصدرته خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس آنذاك، أنّ المقطع منشور منذ شهر ديسمبر 2020، في مواقع إخباريّة عدّة.

وأطلقت عصائب أهل الحق هذا التهديد آنذاك على خلفيّة اعتقال عدد من عناصرها بتهمة التورّط في قصف مطار بغداد الدولي.

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