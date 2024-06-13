هذه حقيقة فيديو زغاريد مذيعة الجزيرة بعد إدراج إسرائيل بـ”قائمة العار”!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم ناشروه إنه لمذيعة قناة الجزيرة وهي تزغرد فرحا بخبر إدراج إسرائيل بقائمة العار.

يظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات من تبدو أنها مذيعة داخل استوديو وهي تزغرد، وعلق الناشرون بالقول: “مذيعة الجزيرة لم تتمالك نفسها من الفرحة فأطلقت أقوى زغرودة داخل الاستوديو وأثناء البث المباشر لحظة إعلان الأمم المتحدة وضع كيان الصهاينة على اللائحة السوداء”.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل بالعربية في وقت أعلنت فيه إسرائيل الجمعة أنها أُخطرت بقرار غوتيريش، مبدية “صدمتها واشمئزازها” من هذا القرار الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ رسميا بحلول نهاية يونيو الجاري.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء خطأ والفيديو منشور قبل 3 سنوات وهو يظهر مذيعة جزائرية تحتفل بفوز منتخب بلادها.

وأظهر البحث عنه بتقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنه منشور على حساب المذيعة، أسماء زرمان، التي تظهر في الفيديو المتداول وهي جزائرية تعمل في قناة الفلوجة العراقية، وليس في قناة الجزيرة كما جاء في المنشورات المضللة.

ونشر الفيديو سنة 2021 ما ينفي صلته بالتطورات الأخيرة في الأمم المتحدة، كما أرفقته المذيعة بعبارة تبارك فيها لفوز المنتخب الجزائري بكأس العرب التي أقيمت في قطر. وآنذاك، توج المنتخب الجزائري المشارك بتشكيلة رديفة بلقب كأس العرب لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة “العار”.. ماذا يعني ذلك؟

وقال الإعلام العبري أن الأمم المتحدة ستدرج جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة “العار”، بعد 8 أشهر من اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وسيُصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره الجديد في 18 جوان الجاري، لكنّ السفير غلعاد إردان فاجأ الجميع، الجمعة، بإعلانه أنّه تلقّى اتصالا هاتفيا من مدير مكتب غوتيريش يبلغه فيه بقرار الأمين العام، ما اعتبره الكثيرون قرارا تاريخيا.

الأمم المتحدة تُدرج “إسرائيل” على قائمتها السوداء للدول التي تقتل الأطفال قرار تاريخي.. بعد إبادتها أكثر من 15 ألف طفل في غزة، أدرجت الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي في “قائمة العار” أو “القائمة السوداء”. ولكن يا ترى.. ما هو رأي الخونة المطبعين والمتجهين للتطبيع؟!. pic.twitter.com/oQB51vdeCC — هيئة علماء فلسطين (@palscholars48) June 8, 2024

ونشر السفير الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس تسجيل فيديو لجزء من هذه المحادثة الهاتفية ظهر فيه وهو يقول “أشعر بصدمة عميقة واشمئزاز من هذا القرار المخزي الذي اتّخذه الأمين العام”.

فيما علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار، وقال في بيان عبر منصة “إكس”: “أدخلت الأمم المتحدة نفسها اليوم إلى القائمة السوداء للتاريخ حين انضمت إلى مناصري حماس”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي هو “أكثر جيوش العالم أخلاقية”، ولن يغير من ذلك أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة، حسب تعبيره.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن قرار إضافة إسرائيل إلى القائمة العالمية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال “سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة”.

وسيكون القرار الأممي بضم إسرائيل للقائمة حال اتخاذه بالفعل ساري المفعول لمدة 4 سنوات، ومن سيتخذه بشكل نهائي هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي ساءت علاقته بإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

وبحسب ما أوضح تقارير إخبارية فإن قائمة العار هي القائمة السوداء للدول التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع ولا تحترم حقوقهم في النزاعات.

أنشئت من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة قيّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة -سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية- ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.

وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتّحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات في نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُضمّنه ملحقا يُدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ويُطلق على هذا الملحق اسم “قائمة العار” لاحتوائه على أسماء جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ أطفال في النزاعات، بما في ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسي بحقّهم.

ولا مفاعيل عقابية للقائمة السوداء سوى الضغط الدولي، ويمكن أن ترفع الأطراف المشمولة من القائمة الأممية لكن بعد عقد اتفاقيات مع لجان للأمم المتحدة تراقب إجراءات وقف الانتهاكات.