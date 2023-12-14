هذه حقيقة فيديو سرقة حماس للمساعدات الذي نشرته حسابات مغربية مرتبطة بالموساد!
نشرت حسابات مغربية وعبرية فيديو يزعم أن حماس تقوم بسرقة المساعدات التي توجه إلى أهالي غزة، ما أثار جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما كشفت منصة إيكاد فإن حسابات مشبوهة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي تنشط من المغرب هي التي روجت لفيديو مفبرك يزعم أن حماس تسرق المساعدات العربية والدولية المقدمة للشعب الفلسطيني.
حماس تسرق شاحنات المساعدات الغذائية وتطلق النار على كل من يقترب منها .. pic.twitter.com/sFou67kEmE
— Hoda_jannat (@hodajannat) December 7, 2023
حماس تسرق المساعدات الإنسانية وتقت__ل أهل غزة في الطريق.
احذروا أن تجعلوا حماس في مرتبة المقدس فمن يجعل يده في إيران الشيعة لا خير فيه لا نفسه و لا لشعبه و لا دينه.
فهل هذا يرضي الله و رسوله وعباده الصالحين لا والله؟!
شاهد الفديو وأحكم 👇 pic.twitter.com/iXpmgO5Nkx
— مهدي بلدي Mahdi Baladi 🇲🇦 🇺🇲 (@MahdiBaladi1) December 12, 2023
وأضاف التحقيق أن الادعاءات تهدف لتشويه صورة حماس، بعد أن سطرت ملحمة في تصديها للاحتلال الإسرائيلي، الذي صار يتفنن في الكذب للتغطية على فشله الذريع وعلى جرائمه.
يظهر مقطع الفيديو المشار إليه سيارة شاحنة مغطاة تحمل ما يشبه البضائع وترافقها سيارات تحمل رجالاً مسلحين.
هذه هي حماس الإرهابية
يسرقون الحمولات
ويرمون للمكلومين الفتات ..!! pic.twitter.com/WU3BpuYUms
— إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) December 11, 2023
وقالت منصة “إيكاد” المتخصصة بالتحقق من الأخبار المضللة والمصادر المفتوحة أنه لا يوجد دليل على أن الفيديو لسرقة المساعدات التي يزعمها الحساب المشبوه.
وبتحليل الفيديو تبين أن الأشخاص الظاهرين في المقطع يرتدون زي شرطة غزة، وبالبحث عن المسجد الذي يظهر أثناء مرور الشاحنة اتضح أنه مسجد الشهيد “عائد ابشيتي” في حي الجنينة في رفح.
#تحقُّق | حسابات مساندة للاحتلال تزعم سرقة حمـ.ـاس للمساعدات.. إيكاد تكشف زيف الادعاء@MahdiBaladi1@hodajannat@EdyCohen#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/OehM8zQbVt
— Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 13, 2023
وأوضحت إيكاد أن أول من نشر الفيديو حساب يدعى “@aboesam32″ على منصة تيك توك في 7 ديسمبر، ولم يشر إلى حماس بأي شكل، كما نشر مقاطع أخرى من ذات المكان تظهر مرور الشاحنات بشكل دوري ترافقها الشرطة أو وكالة الأونروا أو الصليب الأحمر.
وأشارت إلى أن هذا الطريق الذي تظهر فيه الشاحنة تمر عبره الشاحنات بشكل دوري، لقربه من الحدود، وعليه لا دليل ملموس على سرقة حماس للمساعدات.
تحققنا من روايتك المتعلقة بسرقة عناصر من حركة حماس للمساعدات الإنسانية، وتبيّن أنها مُضلِّلة.
هذا ما وجدناه:https://t.co/C6vcKILUta https://t.co/wuJ9TzuENM
— Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 13, 2023
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي روج للعديد من الأكاذيب لشيطنة المقاومة على غرار حرق الأطفال واغصاب الإسرائيليات يوم 7 أكتوبر 2023.