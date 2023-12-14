هذه حقيقة فيديو سرقة حماس للمساعدات الذي نشرته حسابات مغربية مرتبطة بالموساد!

نشرت حسابات مغربية وعبرية فيديو يزعم أن حماس تقوم بسرقة المساعدات التي توجه إلى أهالي غزة، ما أثار جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما كشفت منصة إيكاد فإن حسابات مشبوهة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي تنشط من المغرب هي التي روجت لفيديو مفبرك يزعم أن حماس تسرق المساعدات العربية والدولية المقدمة للشعب الفلسطيني.

وأضاف التحقيق أن الادعاءات تهدف لتشويه صورة حماس، بعد أن سطرت ملحمة في تصديها للاحتلال الإسرائيلي، الذي صار يتفنن في الكذب للتغطية على فشله الذريع وعلى جرائمه.

يظهر مقطع الفيديو المشار إليه سيارة شاحنة مغطاة تحمل ما يشبه البضائع وترافقها سيارات تحمل رجالاً مسلحين.

وقالت منصة “إيكاد” المتخصصة بالتحقق من الأخبار المضللة والمصادر المفتوحة أنه لا يوجد دليل على أن الفيديو لسرقة المساعدات التي يزعمها الحساب المشبوه.

وبتحليل الفيديو تبين أن الأشخاص الظاهرين في المقطع يرتدون زي شرطة غزة، وبالبحث عن المسجد الذي يظهر أثناء مرور الشاحنة اتضح أنه مسجد الشهيد “عائد ابشيتي” في حي الجنينة في رفح.

وأوضحت إيكاد أن أول من نشر الفيديو حساب يدعى “@aboesam32″ على منصة تيك توك في 7 ديسمبر، ولم يشر إلى حماس بأي شكل، كما نشر مقاطع أخرى من ذات المكان تظهر مرور الشاحنات بشكل دوري ترافقها الشرطة أو وكالة الأونروا أو الصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن هذا الطريق الذي تظهر فيه الشاحنة تمر عبره الشاحنات بشكل دوري، لقربه من الحدود، وعليه لا دليل ملموس على سرقة حماس للمساعدات.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي روج للعديد من الأكاذيب لشيطنة المقاومة على غرار حرق الأطفال واغصاب الإسرائيليات يوم 7 أكتوبر 2023.