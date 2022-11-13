هذه حقيقة فيديو “لحظة وقوع انفجار تقسيم في اسطنبول”

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ما يفترض أنها لحظة وقوع الانفجار الذي ضرب منطقة تقسيم في تركيا.

ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص في شارع، قبل وقوع انفجار قوي. ورافقت المقاطع المتداولة عبارة :”لحظة وقوع الانفجار في شارع الاستقلال في اسطنبول”.

لكن فريق تدقيق المعلومات في فرانس برس، توصل إلى أن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو قديم، وهو يصوّر انفجاراً في نفس الشارع، لكن عام 2016.

تركيا: أردوغان يعلن تسجيل 6 قتلى و53 جريحا في انفجار تقسيم (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، إن حاكم إسطنبول أبلغه بسقوط 6 ضحايا و53 مصابا في الانفجار الذي وقع بمنطقة تقسيم في إسطنبول.

وفي وقت سابق كشف حاكم إسطنبول، عن إحصاء 4 قتلى و38 جريحا في الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم.

وقال أردوغان في تصريح له عقب الانفجار:”هناك إشارات وشكوك بأن انفجار إسطنبول عمل إرهابي. وهناك سيدة ضالعة فيه، ولا نزال نبحث لتحديد هوية الفاعلين”.

من جهة أخرى، فرضت هيئة الرقابة الإعلامية في تركيا، حظرا إعلاميا مؤقتا على الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول.

وتداولت وسائل إعلام دولية مقاطع فيديو تظهر لحظة وقوع انفجار قوي في المنطقة، مخلّفا عدة قتلى وجرحى.

انفجار في ساحة تقسيم يخلف عدة ضحايا (فيديو)

وقع انفجار في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول، الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، مخلفا عدة ضحايا.

وأعلن الإعلام التركي تسجيل قتلى وجرحى من جراء انفجار في منطقة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول.

فيما قال والي اسطنبول أن التفجير خلّف عدة قتلى وجرحى.

بدورها قالت وكالة الأناضول أنه بعد وقوع الانفجار في شارع الاستقلال، تم إرسال العديد من رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة واتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة.