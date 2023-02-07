هذه حقيقة فيديو متداول حول تسونامي بسواحل تركيا بعد الزلزال

بعد ساعات على وقوع أقوى زلزال يضرب تركيا منذ عقود حاصداً آلاف القتلى، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه لأمواج مدّ بحريّ تجتاح الشواطئ التركيّة.

يظهر الفيديو أمواجاً عالية تضرب شاطئاً قرب ما يبدو أنّه منتجع سياحيّ. وجاء في التعليق المرافق “عاجل تركيا الآن زلزال 5,8 ريختر موجات تسونامي تجتاح الساحل التركي الجنوبي”.

حظي الفيديو بعشرات آلاف المشاهدات فيما يتواصل السباق مع الوقت والبرد في تركيا وشمال سوريا لانتشال الناجين من ثلاث هزات عنيفة ضربت المنطقة الاثنين وأودت بآلاف القتلى.

وأظهرت الحصيلة الرسمية الأحدث والمرجّحة للارتفاع بعد حوالى عشرين ساعة من أولى الهزات البالغة قوتها 7,8 درجات، مقتل أكثر من 4890 شخصاً، 3381 في تركيا وفق الهيئة العامة لإدارة الكوارث (افاد) وأكثر من 1440 في سوريا.

ولم تسجّل أي موجات مدّ بحري (تسونامي) إثر الزلزال.

فما حقيقة الفيديو؟

بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً قبل سنوات في موقع يوتيوب، ما ينفي أن يكون حديثاً مثلما ادّعت المنشورات.