هذه حقيقة كرسي الصلاة “العجيب” في مساجد قطر

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لما يفترض أنها تقنيّة حديثة تستخدمها مساجد قطر. تتمثل في كرسي الصلاة القابل للطيّ تحت السجّاد.

لكن الفيديو في الحقيقة مجرّد تصميم تخيلي، ولم يسبق أن تمّ تنفيذه بالفعل في أيّ من مساجد قطر.

ويظهر في الفيديو تصميمٌ ثلاثيّ الأبعاد لكرسيّ قابل للإخفاء تحت سجّادة الصلاة في المسجد.

وسبق لوزارة الأوقاف القطريّة أن نفت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أن يكون ما تمّ تداوله بشأن الكرسي “العجيب” حقيقيا.