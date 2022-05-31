هذه حقيقة هروب إعلامية مصرية من حفل زفافها

كشفت الإعلامية المصرية سما أحمد حقيقة هروبها من حفل زفافها الذي ألهب شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت سما من خلال مقطع فيديو ما حدث في تلك الليلة، حيث قالت إن والدتها تعاني من جلطة، وطلبت منها أن ترتبط بشخص معين فأرادت أن تنال رضاها فوافقت عليه.

وتابعت أنها لا تعرف هذا الرجل الذي خطبت له، لذلك طلبت من والدتها أن تترك لها فرصة التعرف عليه أثناء فترة الخطوبة، ولكنها رفضت وأرغمتها على الزواج منه مباشرة.

وكشفت سما أحمد أنها تزوجت خلال 10 أيام دون أن تتكلم مع خطيبها أكثر من ساعتين متتاليتين، واضطرت أن تلبي رغبة أمها لترى الفرحة في عينيها، خاصة وأن حالتها الصحية تتدهور، بحسب موقع “هافينغتون بوست”.

وقالت الإعلامية في قناة” الشمس” المصرية حول كواليس الزفاف، إن المأذون تأخر وعندما شرع في كتابة قسيمة الزواج، قامت وقالت له إنه يملك كل الصفات الجميلة، ولكنها لا تستطيع أن تواصل معه.

وتابعت أنها أخذت فستانها وغادرت ولم تتمكن من مواجهة أحد، إلى أن أشيع عنها بأنها هربت، ولكنها لم تهرب، كما قالت، ولم تهدف إلى تصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق الداعية مبروك عطية على هذه الحادثة بقوله: ” بر الوالدين هو أن يكون الأبناء طوع أمرهما، أما رأيهما في الزواج أو الطلاق، فذلك أمر يخضع للاستشارة”.

وكشفت الدكتورة إيمان عبد الله، دكتورة علم النفس والعلاج الأسري، مخاطر إجبار الفتيات على الزواج، حيث قالت: “نحن نعيش أجواء الجاهلية الأولى، فالأم والأب ليسا مسؤولين فقط، إنما أيضا الزوج مسؤول إنه يقبل على نفسه وكرامته هذه الزيجة، وكذلك الشهود” وفق موقع “مصراوي”.