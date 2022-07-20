هذه حقيقة وجود نسخة سعودية للأغنية الجزائرية الشهيرة “ما شافوهاش”

يتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأغنية الجزائرية الشهيرة “ماشافوهاش” مؤداة باللغة العربية الفصحى وقالوا بأنها النسخة السعودية.

ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين، الذين أثنوا على حسن الآداء وبراعة اختيار الكلمات وتناغمها، فيما سخر البعض وقالوا بأن النسخة الجزائرية أجمل بكثير.

يظهر في الفيديو المتداول شاب يضع “الشماغ” على رأسه ويغني “لم يروها هاته لم يروها”، ما دفع بمغردين للقول بأنه سعودي، لكن البعض شككوا في الأمر.

وبالبحث عن صاحب الفيديو تبين بأنه يوتيوبر جزائري، وتحديدا من ولاية بشار اسمه “محمد أيمن علوان”، ولديه قناة “Aymen PixXa”، وفيها عديد الفيديوهات باللغة العربية الفصحى.

هذه الأغنية الجزائرية حققت أرقاما قياسية على يوتيوب!

وحطمت الأغنية الشهيرة، أرقاما قياسية على يوتيوب في جوان 2021، بعد أن تخطت مشاهداتها عتبة الـ 230 مليون في ظرف وجيز لم يتجاوز الستة أشهر.

ولامست كلمات أغنية “ما شافوهاش” التي أداها الفنان الجزائري “موح ميلانو”، قلوب الكثيرين وحققت نجاحا باهرا، وحفظها عن ظهر قلب الصغار قبل الكبار.

وأبدع الفنان الجزائري، أمين بومدين، في إخراج فيديو كليب الأغنية، التي تعالج مواضيع اجتماعية وتدور أحداثها حول طفل صغير عاش الفقر وعانى الأمرين، ليصل إلى تحقيق أحلامه وطموحاته.

يذكر أن “موح ميلانو”، كان قد تحدث شهر جانفي في مداخلة هاتفية لبرنامج “نجوم”، عن نجاح أغنيته “ماشافوهاش” التي طرحها على قناته الرسمية على اليوتيوب بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وحققت الأغنية التي تصدرت التوندونس أزيد من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في ظرف شهرين من طرحها.

وأرجع مختصون سبب نجاحها لتطرقها لمواضيع من عمق المجتمع الجزائري.

وبتاريخ 12 جانفي 2021، طرح “موح ميلانو” أغنية جديدة تحت عنوان جديده “عالم ثاني” التي حصدت في ظرف ثلاث أيّام من طرحها، حوالي 9 مليون مشاهد على اليوتيوب.