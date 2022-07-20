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هذه حقيقة وجود نسخة سعودية للأغنية الجزائرية الشهيرة “ما شافوهاش”

نادية شريف
  • 160894
  • 7
هذه حقيقة وجود نسخة سعودية للأغنية الجزائرية الشهيرة “ما شافوهاش”

يتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأغنية الجزائرية الشهيرة “ماشافوهاش” مؤداة باللغة العربية الفصحى وقالوا بأنها النسخة السعودية. 

ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين، الذين أثنوا على حسن الآداء وبراعة اختيار الكلمات وتناغمها، فيما سخر البعض وقالوا بأن النسخة الجزائرية أجمل بكثير.

يظهر في الفيديو المتداول شاب يضع “الشماغ” على رأسه ويغني “لم يروها هاته لم يروها”، ما دفع بمغردين للقول بأنه سعودي، لكن البعض شككوا في الأمر.

وبالبحث عن صاحب الفيديو تبين بأنه يوتيوبر جزائري، وتحديدا من ولاية بشار اسمه “محمد أيمن علوان”، ولديه قناة “Aymen PixXa”، وفيها عديد الفيديوهات باللغة العربية الفصحى.

هذه الأغنية الجزائرية حققت أرقاما قياسية على يوتيوب!

وحطمت الأغنية الشهيرة، أرقاما قياسية على يوتيوب في جوان 2021، بعد أن تخطت مشاهداتها عتبة الـ 230 مليون في ظرف وجيز لم يتجاوز الستة أشهر.

ولامست كلمات أغنية “ما شافوهاش” التي أداها الفنان الجزائري “موح ميلانو”، قلوب الكثيرين وحققت نجاحا باهرا، وحفظها عن ظهر قلب الصغار قبل الكبار.

وأبدع الفنان الجزائري، أمين بومدين، في إخراج فيديو كليب الأغنية، التي تعالج مواضيع اجتماعية وتدور أحداثها حول طفل صغير عاش الفقر وعانى الأمرين، ليصل إلى تحقيق أحلامه وطموحاته.

يذكر أن “موح ميلانو”، كان قد تحدث شهر جانفي في مداخلة هاتفية لبرنامج “نجوم”، عن نجاح أغنيته “ماشافوهاش” التي طرحها على قناته الرسمية على اليوتيوب بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وحققت الأغنية التي تصدرت التوندونس أزيد من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في ظرف شهرين من طرحها.

وأرجع مختصون سبب نجاحها لتطرقها لمواضيع من عمق المجتمع الجزائري.

وبتاريخ 12 جانفي 2021، طرح “موح ميلانو” أغنية جديدة تحت عنوان جديده “عالم ثاني” التي حصدت في ظرف ثلاث أيّام من طرحها،  حوالي 9 مليون مشاهد على اليوتيوب.

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التعليقات
7
  • Arezki

    بالرغم من يسمع الغنية سيقول موجهة لأناس عاديين!!! تعمقوا في بداية الاغنية وسترون كيف استطاع هذا الشاب أن يوصل الرسالة الى الدولة بطريقة غير مباشرة وبدون المساس بها! والرسالة هي : يجب على الدولة اعادة النظر في طريقة تسيير البلاد و خاصة في طريقة تعيين المسؤولين في القطاعات الحساسة كالسكن والعمل و... حتى نضع حد لهذا الاهمال الذي نعيشه بسببهم, شكرا أخي على طريقتك لإيصال الرسالة جد المتحضرة والراقية وإن شاء الله تكون وصلت الى المعنيين بالامر.

    11
  • نور الدين

    لا عجب في حال الجزائر التي وصل حالها في الحضيض لا تطور ولا تقدم و لامستوى راقي في جميع الأصعدة ، اذا كان حقا المختصون بهذا الغباء ، كيف يرجحون فرضية نجاح الأغنية لانها تمس عمق حياة الإجتماعية 40 مليون جزائري إذا احتسبنا الرضع و الأغنياء بالوراثة 😂 كيف وصلت نسبة المشاهدة 230 مليون 😂 الامر واضح ، التونسين والمغاربة متعطشون جدا للأغاني الجزائرية اكثر من الجزائرين ، و هناك نسبة لا بأس بها من عشاق الاغني الجزائرية من الدول العربية وحتى الأجنبية

    3
  • Army forever

    ههه طيب لي ما تحكو عن أغنية بتس إلي جابت 300 مليون في اسبوعين على ما اظن و 113 مليون مشاهدة في 24 ساعة 😏

    -20
  • الهادي

    هذا و الله زمن الرويبضة الذي حذّر منه رسول الله صلى الله عليه و سلّم ؟

    14
  • الرسالة

    فقد أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق بأن آخر الزمان ستنقلب فيه المقاييس، وسيخوَّن الأمينُ ويؤتمن الخائن. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة" رواه ابن ماجه وأحمد، وله رواية بلفظ: السفيه يتكلم في أمر العامة.

    5
  • الرسالة

    اختلال المقاييس و الموازين في آخر الزمان في بلادنا؟!! سبحان الله. ماذا جرى لكم يا قوم البدع و الخرافات و التراهات يا عبدة القبور و الاضرحة. العالم يتطور و يبحث في العلوم و الاقتصاد و التكنولوجيا و الطب و الفلك و يكتشف الفضاء و البحار و المحيطات "و أعدوا لهم ماستطعتم". و انتم تغنون و ترقصون و تشطحون و تزمرون. آه تألمت كثيرا وجعني راسي من سوء ما رأيت من قوم ألفوا الشطيح و الرديح و إعلامهم يطبل لهم. قال الله عز و جل "وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ *ألَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ*وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ". في حديث لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَع".

    8
  • طرونمبا

    هذا الشعب ترميلو بوطة كرد يديلك جام

    38

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