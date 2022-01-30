هذه حقيقة وفاة مدرب منتخب غامبيا بالكاميرون بسبب تسمم غذائي

يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن وفاة مدرّب منتخب غامبيا لكرة القدم توم سانتفيت إثر إصابته بتسمّم غذائي في الكاميرون التي تستضيف كأس أمم إفريقيا بنسختها الثالثة والثلاثين. إلا أنّ الخبر غير صحيح، والمدرّب حيّ يرزق.

يضمّ المنشور صورة لمدرّب منتخب غامبيا، البلجيكي توم سانتفيت، إلى جانب خبر عن “وفاته بتسمّم غذائيّ” في الكاميرون.

بدأ تداول هذا المنشور بعد يومين على تصريحات أدلى بها المدرّب البلجيكي في 23 جانفي 2022، عن ظروف الإقامة في الكاميرون قائلاً “ينام ستة لاعبين في غرفة واحدة، بحمام واحد ومرحاض واحد (…) في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كوفيد”.

ولخّص سانتفيت وضع الفندق والمنشآت قائلاً “عملت لمدة 14 عامًا في إفريقيا، ولم أر شيئاً بهذا السوء”، معربًا أيضًا عن أسفه لأن فريقه كان عليه “السفر لمدة ساعتين ونصف للذهاب إلى الملعب”.

وسارع الاتحاد الغامبي لكرة القدم لتوضيح تصريحات مدرّب الفريق وتقديم الاعتذار لمنظمي البطولة.

لكن ما صحّة خبر وفاته؟

من شأن خبر مماثل أن تضجّ به وسائل الإعلام وخصوصاً مع تأهّل المنتخب الغامبي الذي يشارك للمرّة الأولى في تاريخه في نهائيات كأس أمم إفريقيا، إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على غينيا 1-صفر، حيث سيواجه منتخب الكاميرون المضيف.

لكنّ المدرّب حيّ يرزق. وقد ظهر في مقابلة أجراها معه موقع رياضيّ متخصّص في 28 جانفي 2022 أي بعد ثلاثة أيام من بدء تداول خبر وفاته.