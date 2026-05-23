هذه خطة تحويل جلود الأضاحي إلى حقائب وأحذية “صنع في الجزائر”

الرئيس المدير العام لمجمع "جيتاكس" توفيق بركاني لـ"الشروق":

أداة رقمية لأول مرة وتوقعات بمستويات أعلى في نسبة الاستغلال الصناعي

تسخير 27 موقعا و73 نقطة استقبال لجمع 1.2 مليون جلد

سخّر مجمع “جيتكس” 27 موقعا لجمع وتخزين جلود أضاحي عيد الأضحى عبر 17 ولاية، بطاقة استيعاب تقارب 1.2 مليون جلد، مع اعتماد أداة رقمية لأول مرة لمتابعة العملية ميدانيا وإحصاء الكميات المجمعة بشكل آن، في وقت ارتفعت فيه نسبة الجلود القابلة للاستغلال الصناعي إلى 33 بالمائة سنة 2025، حيث يتم توجيهها نحو وحدات الدباغة والتحويل لإنتاج الأحذية والحقائب ومنتجات جلدية محلية.

وفي السياق، كشف الرئيس المدير العام لمجمع جيتكس، توفيق بركاني، لـ”الشروق”، عن تسخير إمكانات بشرية ولوجستية كبيرة لإنجاح حملة جمع جلود أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026، مؤكدا أن العملية ستشهد هذه السنة نقلة تنظيمية ورقمية جديدة تهدف إلى رفع مردودية استرجاع الجلود وتحسين نوعيتها لتوجيهها نحو الصناعة التحويلية المحلية.

وأوضح بركاني أن المجمع شرع منذ أسابيع في ضبط مخطط وطني خاص بجمع الجلود، بالاعتماد على تقييم شامل للتجارب السابقة، خاصة بعد النتائج التي حققتها الحملة خلال السنوات الأخيرة من حيث ارتفاع نسبة الجلود القابلة للاستغلال الصناعي.

وفي هذا الإطار، تم الإبقاء على اللجنة المشتركة المكلفة بقيادة العملية، مع إعادة تنظيم جهاز المتابعة عبر ست خلايا عملياتية متخصصة، تتولى كل واحدة منها جانباً محدداً من الحملة، على غرار جمع وتحليل المعلومات الميدانية، متابعة الوسائل البشرية واللوجستية، تسيير عمليات التموين بالملح، متابعة مواقع الاستقبال والتخزين، تسيير العمليات والميزانية، إضافة إلى استحداث خلية جديدة خاصة بالاتصال والتواصل لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين وتكثيف الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين.

وأكد المسؤول الأول عن المجمع أن نجاح العملية يبقى مرتبطا بحسن تنظيم شبكة الجمع عبر مختلف الولايات، ولهذا تم تسخير 27 موقعاً تابعاً لمجمع جيتكس موزعة عبر 17 ولاية، بطاقة استيعاب إجمالية تقارب 1.2 مليون جلد، إلى جانب إبرام 30 اتفاقية تعاون مع مراكز الردم التقني عبر 30 ولاية، ما سمح بتوفير 73 نقطة استقبال لجمع الجلود، فضلاً عن تدعيم الشبكة هذه السنة بمواقع إضافية لتوسيع التغطية وتقريب نقاط التجميع من المواطنين.

كما تم، حسب المتحدث، تعبئة 589 عاملاً خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة، مع توفير وسائل النقل والشاحنات وعتاد المناولة، لضمان نقل الجلود نحو مراكز الحفظ والتحويل في ظروف ملائمة، تسمح بالحفاظ على جودتها وتفادي تلفها.

وفي ما يتعلق بعمليات الحفظ، أوضح بركاني أن المجمع وفر كميات معتبرة من الملح سيتم توزيعها على مديريات الصناعة عبر الوطن، لتوضع تحت تصرف مراكز الردم التقني وجمعيات الأحياء، بهدف استعمالها مباشرة بعد عملية الذبح، باعتبار أن التمليح السريع يعد من أهم العوامل التي تحدد صلاحية الجلد للاستغلال الصناعي لاحقا.

ولم يقتصر التحضير على الجانب اللوجستي فقط، بل شمل أيضاً الجانب التكويني والتحسيسي، حيث كشف المتحدث عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة 270 مشرفا، خاصة من العاملين بمراكز الردم التقني، حول تقنيات فرز الجلود وتمليحها وحفظها، بالتزامن مع إطلاق حملة إعلامية وطنية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تتضمن فيديوهات وإرشادات توعوية حول الطريقة الصحيحة لنزع الجلد والحفاظ عليه بعد الذبح.

ومن بين أبرز مستجدات حملة 2026، اعتماد أداة رقمية جديدة طورتها مديرية نظم المعلومات التابعة لمجمع جيتكس، في خطوة تهدف إلى عصرنة عملية المتابعة الميدانية وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وتسمح هذه الأداة الرقمية بتحديد مواقع استقبال وتخزين الجلود عبر مختلف ولايات الوطن، وإحصاء الكميات المجمعة بشكل آني سواء على مستوى مواقع جيتكس أو مراكز الردم التقني، إلى جانب تجميع ومعالجة البيانات الميدانية بشكل فوري، ما يسهل عملية المتابعة واتخاذ القرار خلال مختلف مراحل الحملة.

وفي تقييمه لحصيلة الموسم الماضي، أكد بركاني أن حملة جمع جلود أضاحي عيد الأضحى لسنة 2025 سجلت نتائج “إيجابية ومشجعة”، خاصة من حيث تحسن نسبة الجلود القابلة للاستغلال الصناعي، والتي بلغت 33 بالمائة، مقابل 29 بالمائة سنة 2024 و19 بالمائة سنة 2023، وهو ما يعكس – حسب قوله – تطور مستوى الوعي لدى المواطنين وتحسن عمليات الحفظ والتمليح.

وأضاف أن الجلود المسترجعة يتم توجيهها نحو وحدات الدباغة والتحويل التابعة لمجمع جيتكس ومؤسسات الجلد، حيث تستغل في صناعة الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، ضمن مسعى لتطوير الاقتصاد الدائري وتقليص التبعية للمواد الأولية المستوردة، مع خلق قيمة مضافة حقيقية داخل السوق الوطنية.